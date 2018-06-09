Meksika'da milletvekili adayına suikast

MEKSİKO (AA) - Meksika'da ülkenin kuzeyindeki Coahuila eyaletine bağlı Piedras Negras şehrinden Temsilciler Meclisi'ne aday olan eski Belediye Başkanı Fernando Puron uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

İnternette yayınlanan bir videoda, Piedras Negras'ta katıldığı seçim tartışmasının ardından, seçmenle fotoğraf çektiren Puron'un yanına yaklaşan bir kişi tarafından silahla başından vurularak öldürüldüğü görülüyor.

Cachuila Valisi Miguel Angel Riquelme, video hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, siyasetçinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Riquelme, "Piedras Negras şehrinin çehresini değiştiren, belediye başkanı olarak organize suç örgütlerine karşı verdiği mücadeleyle farkını ortaya koyan bir siyasetçiydi. Coahuila'nın huzura kavuşmasında başlıca rolü o oynamıştı." ifadelerini kullandı.

Puron, kısa bir süre önce Temsilciler Meclisi üyeliğine aday olmak için belediye başkanlığı görevini bırakmıştı.

Meksika'da 1 Temmuz'da yapılacak Kongre seçimleri öncesinde 20'den fazla aday suikast sonucu yaşamını yitirdi.

