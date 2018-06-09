Meksika'da milletvekili adayına suikast

MEKSİKO (AA) - Meksika'da ülkenin kuzeyindeki Coahuila eyaletine bağlı Piedras Negras şehrinden Temsilciler Meclisi'ne aday olan eski Belediye Başkanı Fernando Puron uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.
İnternette yayınlanan bir videoda, Piedras Negras'ta katıldığı seçim tartışmasının ardından, seçmenle fotoğraf çektiren Puron'un yanına yaklaşan bir kişi tarafından silahla başından vurularak öldürüldüğü görülüyor.
Cachuila Valisi Miguel Angel Riquelme, video hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, siyasetçinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Riquelme, "Piedras Negras şehrinin çehresini değiştiren, belediye başkanı olarak organize suç örgütlerine karşı verdiği mücadeleyle farkını ortaya koyan bir siyasetçiydi. Coahuila'nın huzura kavuşmasında başlıca rolü o oynamıştı." ifadelerini kullandı.
Puron, kısa bir süre önce Temsilciler Meclisi üyeliğine aday olmak için belediye başkanlığı görevini bırakmıştı.
Meksika'da 1 Temmuz'da yapılacak Kongre seçimleri öncesinde 20'den fazla aday suikast sonucu yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!
Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum