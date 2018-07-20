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Meksika'da minibüs ile tır çarpıştı: 12 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Meksika'da minibüs ile tır çarpıştı: 12 ölü

MEKSİKO (AA) - Meksika'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Meksiko yönüne giden yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada 12 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksadı.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika minibüs trafik kazası

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