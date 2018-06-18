Meksika'da parçalanmış 2 ceset bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Meksiko kentinde bir bulvarda parçalanmış halde 2 ceset bulundu.
Meksiko savcılık ofisinden yapılan açıklamada, vücut parçalarının, uyuşturucu çetelerinin rakiplerine tehdit edici mesajlar göndermek için sıklıkla kullandıkları türden bir notla birlikte dün bulunduğunu belirtti.
Savcı Edmundo Garrido, Milenio televizyonuna verdiği demeçte, cinayetlerin muhtemelen sokak düzeyindeki uyuşturucu çeteleri arasındaki bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi.
Müfettişler, bir bulvarda parçalanmış halde cesedi bulunan kişilerden birini, sabıka kaydı olan 42 yaşında bir erkek olarak teşhis etti.
Meksika Kamu Güvenliği için Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumunun 2017 yılı raporunda, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'inin yer aldığı Meksika'da bu yılın ilk iki ayında işlenen cinayetlerin, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bilgisi verilmişti.
Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliğinin (SNSP) raporuna göre de 2018'in ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişinin cinayete kurban gittiği açıklanmıştı.
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