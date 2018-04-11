HABER

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 23:38 | Son Güncelleme

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı patladı

Meksika'nın orta kesiminde yer alan Popocatepetl Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberde, Meksika Doğal Felaket Önleme Merkezi Başkanı Carlos Valdes, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Morelos, Puebla ve Meksiko eyaletleri arasında yer alan Popocatepetl Yanardağı'nın patladığını ve kül püskürttüğünü belirtti.

Valdes, 5426 metre rakımlı yanardağdan püskürenlerin yaklaşık 200 metre çapında bir alana yayıldığını kaydetti.

Popocatepetl Yanardağı'nda iki ay önce yine bir patlama meydana gelmişti.

Yanardağın evresindeki 100 kilometrelik alanda 25 milyon kişi yaşıyor. Krater, 1994'ten beri aktif durumda bulunuyor.

İstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilitİstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilit
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaştaBerat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika Popocatepetl Volkan

En Çok Okunan Haberler

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ'cü ile ilgili flaş gelişme!

MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ'cü ile ilgili flaş gelişme!

11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

Azerbaycan'da seçimi İlham Aliyev kazandı

Azerbaycan'da seçimi İlham Aliyev kazandı

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.