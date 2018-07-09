Meksika'da radyoaktif madde hırsızlığı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın başkenti Meksiko'da inşaat ve imalat sanayisinde kullanılan hassas radyoaktif bir madde, nakliye aracından çalındı.

Meksika federal güvenlik birimleri, başkentin güneyindeki Alvaro Obregon banliyösünde yerel radyoaktif madde tedarikçisine ait nakliye aracındaki konteynırda bulunan Iridium-192 maddesinin çalındığını bildirdi.

Radyoaktif bir izotop olan maddenin haznesinden çıkarılması veya doğru taşınmaması durumunda tehlikeli olabileceği belirtildi.

Yetkililer konteynırın bulunması halinde, 30 metreden fazla yaklaşılmaması tavsiyesinde bulundu.

Meksika'da son yıllarda benzeri hırsızlık vakalarına rastlanması dikkati çekiyor.

