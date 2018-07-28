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Meksika'da saldırı: 5 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 22:20 | Son Güncelleme

Meksika'da saldırı: 5 ölü, 3 yaralı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Cancun kentinde bir mağazaya düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Quintana Roo eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, dün akşam geç saatlerde bir restoranın bitişiğindeki mağazaya giren saldırganların bir grup polis memuruna ateş açması sonucu 1'i polis 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ölenler ile yaralananlar arasında yabancıların ya da turistlerin olmadığı kaydedildi.

Eyalet savcılığı, hayatını kaybeden diğer 4 kişinin mağazanın çalışanları olduğunu ifade etti.

Saldırının nedeni henüz açıklanmadı.

İçişleri Bakanlığından bu hafta yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı ayında, ülkede 15 bin 973 cinayet işlendiği ve bu sayının, 13 bin 751 cinayetin işlendiği 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 16 daha fazla olduğu belirtilmişti.

Söz konusu verinin, Meksika'nın uyuşturucu savaşının zirve yılı olan 2011 de dahil olmak üzere, karşılaştırılabilir kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana en yüksek cinayet rakamları olduğu vurgulanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cancún Meksika saldırı

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