HABER

Meksika'da seçim kampanyaları kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 17:12 | Son Güncelleme

Ülkede seçim kampanyalarının başladığı 8 Eylül'den bu yana 133 siyasi öldürüldü

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da, geçen eylülde başlayıp dün sona eren seçim kampanyaları sırasında 133 siyasetçi cinayete kurban gitti.

Ülkedeki danışmanlık şirketi Ettelekt'e göre 1 Temmuz'da yapılacak genel ve yerel seçimler için 8 Eylül'de başlayıp dün sona eren seçim kampanyaları sırasında gerçekleşen 543 saldırıda 48 aday ve 85 siyasi öldürüldü.

Bu yılın başından itibaren, adaylar, aday adayları, belediye başkanları, eski belediye başkanları gibi yöneticiler ve aileleri seçim sürecindeki saldırıların hedefi oldu. En az bin aday, güvenlik zafiyeti yüzünden istifa etti.

Ülkede uyuşturucu kartellerinin devlette değişen güç dengeleri karşısında kendi adaylarının kazanmalarını sağlamak için yaptıkları kanlı eylemler birçok kişiyi etkiledi.

Yaklaşık 130 milyon nüfuslu Meksika'da, yeni cumhurbaşkanı, senato ve belediye başkanlarının belirleneceği genel ve yerel seçimler 1 Temmuz Pazar günü yapılacak. Seçimlerde 3 bin 500 koltuk için oy kullanılacak.

PARTNERGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdiGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdi
Bayburt- Trabzon sınırında 'dünyanın en tehlikeli yolu'Bayburt- Trabzon sınırında 'dünyanın en tehlikeli yolu'
24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Meksika seçim

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

Tutuklanan HDP'li şarkıcının telefonundan Murat Karayılan'la fotoğrafları çıktı

Tutuklanan HDP'li şarkıcının telefonundan Murat Karayılan'la fotoğrafları çıktı

Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı!

Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.