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Meksika'da seçimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

Ülkede devlet başkanlığı, yerel ve genel seçimler için yaklaşık 90 milyon seçmen oy kullanacak

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da devlet başkanlığı, senato ve yerel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Meksika'da 89 milyon seçmen, yeni devlet başkanı, senato üyeleri ve yerel yöneticileri belirlemek üzere sandık başına gitti.

Ülkede devlet başkanlığı için Andres Manuel Lopez Obrador, Jose Antonio Meade, Ricardo Anaya Cortes ve Jaime Heliodoro Rodriguez Calderon yarışıyor.

Ülkede 156 bin sandık kuruldu. Seçimleri 800'ü yabancı 24 bin 648 gözlemci izleyecek.

Yaklaşık 130 milyon nüfuslu Meksika'daki seçmen sayısı 2012'de yapılan son seçimlerden bu yana yaklaşık 10 milyon arttı. Ülkede, son 40 yılın en yüksek seçmen oranına ulaşıldığı tahmin edilirken 30 yaş altı 25,6 milyon seçmen bulunuyor.

Kanlı bir seçim süreci geçiren Meksika'da 8 Eylül'de başlayıp 27 Haziran'da sona eren seçim kampanyaları sırasında düzenlenen 543 saldırıda 48 aday ve 85 siyasi öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanlığı Meksika seçim

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