HABER

Meksika'da şiddet olayları durulmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Reynosa kentinde silahlı gruplar arasında çıkan sokak çatışmasında 6 sivil öldürülürken, bir Belediye Başkanı da arabasına açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi

MEKSİKO (AA) - Dünyada suç ve şiddet olaylarının en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Meksika'da yaşanan yeni bir olayda, suç örgütleri arasındaki sokak çatışmasının arasında kalan 2'si kadın 6 sivil öldü.

Tamaulipas eyalet savcılığından yapılan açıklamada, 11 Nisan'da Reynosa kentinde silahlı iki grup arasında çıkan çatışmayı önlemek için polisin müdahale ettiği ve açılan çapraz ateşlerin ardından Kızılhaç ekiplerinin bölgede 6 ceset ve 1 yaralı bulduğu belirtildi.

Ölenlerden üçünün olay yerinden geçen bir ailenin 3 üyesi olduğu ve diğer üçünün de yakınlardaki bir fabrikada çalışan işçiler oldukları ifade edildi.

- Puebla eyaletinde bir belediye başkanı öldürüldü

Puebla eyalet savcılığından yapılan açıklamada da Tlanepantla kasabası Belediye Başkanı Jose Efrain Garcia'nın, silahlı kişilerin arabasını yol kenarında durdurarak ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bölgede, devlete ait boru hatlarından kaçak yakıt çalan hırsızların yoğunlukta olduğu kaydedildi.

Meksika Kamu Güvenliği için Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporunda, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'inin yer aldığı Meksika'da bu yılın ilk iki ayında işlenen cinayetlerin, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bilgisi verilmişti.

Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliğinin (SNSP) raporuna göre de 2018’in ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişinin cinayete kurban gittiği açıklanmıştı.

Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!
Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
Rusya'dan flaş açıklama: Konvoy giriş yaptıRusya'dan flaş açıklama: Konvoy giriş yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika Reynosa silahlı çatışma şiddet olayları

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

Yatsı namazı vakti kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Yatsı namazı vakti kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Cinayeti koyunun kesik kulağından çözdüler

Cinayeti koyunun kesik kulağından çözdüler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafı: Duraklama dönemine girdik!

İsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafı: Duraklama dönemine girdik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.