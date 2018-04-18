Meksika'da silahlı çatışma: 16 ölü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneyinde Guerrero eyaletinde çıkan iki silahlı çatışmada 6'sı polis 16 kişi öldü.

Eyalet güvenlik sözcüsü Roberto Alvarez, dün gece tatil beldesi Zihuatanejo yakınında polis konvoyuna düzenlenen saldırının ardından çıkan ve yarım saat süren silahlı çatışmada 10 kişinin öldürüldüğünü, bir polis memurunun yaralandığını söyledi.

Alvarez, daha sonra bölgenin kuzeyinde yine polis konvoyunu hedef alan saldırı düzenlediğini, bu saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polislerin, bölgede uyuşturucu çetelerinin yol açtığı şiddet olaylarının mağduru aileleri ziyaret ettiği belirtildi.

Eyalette yüzlerce vatandaşın çete tehdidi nedeniyle yaşadıkları şehirlerden kaçtığı ifade edildi.