Meksika'da silahlı çatışma: 16 ölü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneyinde Guerrero eyaletinde çıkan iki silahlı çatışmada 6'sı polis 16 kişi öldü.
Eyalet güvenlik sözcüsü Roberto Alvarez, dün gece tatil beldesi Zihuatanejo yakınında polis konvoyuna düzenlenen saldırının ardından çıkan ve yarım saat süren silahlı çatışmada 10 kişinin öldürüldüğünü, bir polis memurunun yaralandığını söyledi.
Alvarez, daha sonra bölgenin kuzeyinde yine polis konvoyunu hedef alan saldırı düzenlediğini, bu saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Polislerin, bölgede uyuşturucu çetelerinin yol açtığı şiddet olaylarının mağduru aileleri ziyaret ettiği belirtildi.
Eyalette yüzlerce vatandaşın çete tehdidi nedeniyle yaşadıkları şehirlerden kaçtığı ifade edildi.
Erken seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
İYİ Parti seçime girebilir mi? Prof. Dr. Ersan Şen açıkladı
Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?
İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum