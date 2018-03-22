Meksika'da silahlı saldırı

MEKSIKO (AA) - Meksika'da bir sosyal etkinliğe katılan davetlilerin üzerine silahlı saldırganlar tarafından ateş açılması sonucu 8 kişinin öldüğü, 11 kişi yaralandığı bildirildi.
Savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Guanajuato eyaletin Purisima del Rincon şehrinde bir sosyal etkinliğe katılanların üzerine silahlı kişiler tarafından ateş açıldı.
Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Saldırının neden ve kimler tarafından yapıldığının henüz bilinmediği ifade edilen açıklamada, saldırganların kaçtıkları kaydedildi.
Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi
Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!
Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor
Dünyayı sarsan şirketin yakınlarında bomba alarmı!
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!
Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'
Apple'dan iPhone X'e sürpriz fiyat ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum