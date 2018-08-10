Meksika'da uyuşturucu operasyonu

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco şehri açıklarında bir teknede 2 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Meksika Donanmasından yapılan açıklamada, güney sahilinde devriye görevi yapan bir uçağın, Acapulco'nun 87 deniz mili açığında şüpheli bir tekne tespit ettiği, sahi güvenlik birimlerinin teknede yaptığı aramada bin 860 kilo ağırlığında 75 çuval kokain bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili bir Ekvador vatandaşının gözaltına alındığı ifade edildi.

