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Meksika’da yolcu uçağı düştü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 01:14 | Son Güncelleme

NEW YORK DHA - MEKSİKA’nın Durango kentinde, ilk bilgilere göre içinde 80 kişi bulunan bir yolcu uçağı düştü.

NEW YORK DHA - MEKSİKA’nın Durango kentinde, ilk bilgilere göre içinde 80 kişi bulunan bir yolcu uçağı düştü.
Amerika medyasında yer alan haberlere göre, içinde 80 kişi bulunan Embrarer 190 tipi 100 koltuk kapasiteli yolcu uçağı Meksika’nın Durango kentindeki Guadalıpe Victoria Uluslararası Havalimanı’ndan kalkıştan çok kısa bir süre düştü.

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