Meksika'da yolcu uçağı düştü

Meksika'nın Durango kentinde bir yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra düştüğü bildirildi.
Aeromexico havayolu şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guadalupe Victoria Havalimanı'ndan Mexico City'ye gitmek için havalanan 100 yolcu kapasiteli uçağın kalkışından 5 dakika sonra düştüğü duyuruldu.
Açıklamada, kazanın detaylarına ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlerde ise uçakta 97 yolcu ve 4 kişilik mürettebat olduğu bilgisi paylaşıldı.
Durango Eyalet Valisi Jose Aispuro da Twitter hesabından, güvenlik ve acil yardım görevlilerinin olay yerine sevk edildiğini, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi verilerin bulunmadığını açıkladı.
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