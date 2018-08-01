HABER

Meksika'da yolcu uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 01:38 | Son Güncelleme

Durango kentinde, 97 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı bulunduğu belirtilen bir uçağın havalandıktan kısa süre sonra düştüğü duyuruldu

Meksika'nın Durango kentinde bir yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra düştüğü bildirildi.

Aeromexico havayolu şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guadalupe Victoria Havalimanı'ndan Mexico City'ye gitmek için havalanan 100 yolcu kapasiteli uçağın kalkışından 5 dakika sonra düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, kazanın detaylarına ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise uçakta 97 yolcu ve 4 kişilik mürettebat olduğu bilgisi paylaşıldı.

Durango Eyalet Valisi Jose Aispuro da Twitter hesabından, güvenlik ve acil yardım görevlilerinin olay yerine sevk edildiğini, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi verilerin bulunmadığını açıkladı.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Afyonkarahisar'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (2)Afyonkarahisar'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (2)
Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararıSamsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika uçak kazası Yolcu Uçağı

En Çok Okunan Haberler

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.