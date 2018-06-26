Meksika'daki siyasetçi suikastları

MEKSİKO CİTY (AA) - Meksika'da, 1 Temmuz'da düzenlenecek genel seçimler öncesi bir aday daha suikaste uğradı. Saldırıda 4 partili de yaşamını yitirdi.

Oaxaca kentinden belediye meclis üyesi adayı Lopez Avendano, aracıyla seçim gezisi sırasında pusu kuran kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Avendano ile araçta bulunan 4 parti üyesi hayatını kaybetti.

Geçen hafta, bağımsız aday Omar Gomez Lucatero uyuşturucu çetelerinin aktif olduğu dağlık Aguililla ilçesinde, Demokratik Devrim Partisi'nin adayı Fernando Angeles Juarez de Ocampo'da suikaste kurban gitmişti.

Böylece seçim çalışmalarının başladığı eylül ayından bu yana ülke genelinde 150'den fazla siyasetçi saldırıya uğradı, 117 siyasetçi hayatını kaybetti.

Meksikalılar, 1 Temmuz'da sandık başına giderek aralarında devlet başkanı, milletvekili, senatör ve 8 eyalet valisinin de olduğu 3 bin 400'den fazla siyasi mevki için adaylara oy verecek.

