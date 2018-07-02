Meksika'nın yeni devlet başkanından uzlaşı çağrısı

BOGOTA (AA) - Meksika’da dün yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Andres Manuel Lopez Obrador, Meksikalılara uzlaşmaları ve ülke menfaatlerini şahsi menfaatlerinin üzerinde tutmaları çağrısında bulundu.

Devlet başkanlığı ve genel seçimlerden zaferle çıkarak ülkeyi 6 yıl boyunca yönetmeye hak kazanan Obrador, sonuçların belli olmasının ardından başkent Meksiko’daki kampanya merkezinden halka seslendi.

Binlerce kişi, Obrador’un konuşmasını başkentin merkezindeki tarihi Anayasa Meydanı'nda kurulan dev ekrandan takip etti.

Seçmenlerine teşekkür eden Obrador, “Bütün Meksikalıları uzlaşmaya ve ülke menfaatlerini şahsi menfaatlerinin üzerinde tutmaya çağırıyorum. Yeni hükümet, gizli ya da açık bir diktatörlük değil, gerçek bir demokrasi inşa etmeye çalışacak.” diye konuştu.

Teşebbüs, ifade, örgütlenme ve inanç hürriyetini sağlayacağını vurgulayan Obrador, ekonomi alanında da mali disiplinden ayrılmayacağı ve Merkez Bankasına müdahil olmayacağı sözünü verdi.

Obrador, yolsuzluğun birçok sorunun yanında ülkedeki şiddet ve güvenlik sorununun da kaynağı olduğuna işaret ederek “Yapmak istediğimiz dönüşüm, basitçe yolsuzluğu söküp atmak.” dedi.