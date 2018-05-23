İSTANBUL (AA) - Ramazan İstanbul konserleri kapsamında Veysel Dalsaldı'ya bağlama üstadı Coşkun Karademir'in eşlik ettiği "Mekteb-i İrfan" konseri dinleyicilerin beğenisini topladı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda iftar sonrasında gerçekleşen konserde, sanatçılar, ilahiler ve irfan yolunda buluşan ariflerin eserlerinden oluşan zengin bir repertuvarla sahne aldı.

Veysel Dalsaldı'nın seslendirdiği "Mekteb-i İrfan", "Ey Şehr-i Nüzulü Sure", "Ey Habibi Hak Kerimüş Şan Muhammed Mustafa" ilahileri dinleyicilerin gönlüne hitap ederken, bağlama üstadı Coşkun Karademir ise "Ey Erenler Akıl Fikir Eyleyin", "Uyur idik Uyardılar" gibi pek çok eseri okudu.

Anadolu irfanı ile tasavvuf öğretilerinin musikiye yansımalarının hissedildiği konserde tanburda Hasan Kiriş, kemençede Selçuk Erarslan, neyde Nurullah Kanık, kanunda Mustafa Tabak, udda Bekir Şahin Baloğlu, dudukta Emre Sınanmış, çelloda Murat Süngü, akustik basta Hakan Gürbüz, perküsyonda ise Mert Nar, Oray Yay ve Burak Çakır yer aldı.

Ramazan İstanbul etkinlikleri kapsamında, ücretsiz izlenebilen konserler, Ayan Musiki Topluluğu'nun Anadolu tasavvuf geleneğinin ve klasik Türk musikisinin temel taşlarından olan Yunus Emre'nin güftelerinden oluşan bir repertuvarla 26 Mayıs Cumartesi akşamı vereceği "Sırr-ı Yunus" konseriyle devam edecek.

