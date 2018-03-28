Mektebim Okulları Çanakkale Kampüsü tanıtıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA)-ÇANAKKALE'de, 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda faaliyete girecek olan Mektebim Okulları Çanakkale Kampüsü'nün tanıtımı yapıldı.

Parion Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısına, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Çanakkale Belediye Meclis üyeleri CHP'li Birten Sarıbaş, Saffet Kocabaş, Ali Rıza Gültekin, Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı, Mektebim Çanakkale Kampüsü tanıtım filminin gösterimiyle devam etti.

"22 BİN 500 METREKARE ALANDA HİZMET VERECEK"

Mektebim Okulları 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde anasınıfı, ilk ve ortaokul öğretimi ile Çanakkale?de öğrencilere kapılarını açacak. Öğrenci kontenjanını bin 350 olarak belirleyen Mektebim Okulları, 11 bin 500 metrekarelik kapalı alan olmak üzere, toplam 22 bin 500 metrekare alan üzerinde hizmet verecek. 65 kampüs, 204 okul, 30 bin öğrenci ve 6 bin personel ile Mektebim Okulları'nın Çanakkale Kampüsü içinde, Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Dans Salonu, Buz Pisti, Branş Derslik ve Laboratuvarları, Kütüphane, Konferans Salonu, Cep Sineması, 3D Laboratuvarı, Teknolojik Sınıflar, Drama Dersliği ve Satranç Dersliği yer alacak.

'BİZ EĞİTİM TARAFINDAYIZ'

Her bir okul açılışının kendileri için bir düğün gibi olduğunu belirten Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, eğitimi girişimcisi olduklarını söyledi. Her yeni bir okul açtıklarında, yeni bir heyecanla yola devam ettiklerini belirten Ümit Kalko, şöyle konuştu:

"Burası bugün 65'inci kampüsümüz. Biz ilk günkü heyecanla bu işi yapmaya devam ediyoruz. Çok sevdiğim bir söz var. Yaptığı işi sevenler, hayatları boyu çalışmazlarmış. Dolayısıyla biz sevdiğimiz bir işi yaptığımız için kendimizi çalışıyormuş gibi görmüyoruz. Çünkü sevdiğimiz bir işi yapıyoruz. Eğitim sektörü günümüzde bundan 5-10 yıl öncesine kadar çok daha stratejik bir sektör haline geldi. Tabi bizim sektörümüzü stratejik hale getiren bir takım son zamanlarda yaşadığımız üzücü olaylarda oldu. Özellikle 15 Temmuz darbe kalkışmasındaki yaşanan süreçten sonra herkes şunu çok iyi anladı ki, eğitim sektörü çok kritik bir sektör. Çok önemli bir sektör. Bizleri ilk kuruluş aşamalarımızda yakinen tanımayan velilerimiz soruyorlardı. Ümit bey siz ne taraftasınız diyorlardı. Çünkü özel okulların çeşitli taraflara bölündüğü düşünülürdü. Bize bu soru sorulduğunda biz eğitim tarafındayız derdim. Bugünde hala söylüyorum."

'EĞİTİMDEN KAZANDIĞINI, EĞİTİME YATIRAN BİR TÜRKİYE OKULUYUZ'

Mektebim Okulları'nı kurarken 4 maddeli kısa bir Mektebim Anayasası hazırladıklarını ifade eden Ümit Kalko, "Ve söz konusu anayasamızın 1'inci maddesi; 'Bizler eğitim kurumlarında, kurucu olduğumuz müddetçe vatanını milletini seven, bayrağını seven, toplumun tüm kesimlerini eşit mesafede duracağız', Anayasamızın 2'nci maddesinde, 'Eğitimden kazandığımızı, eğitime yatıracağız', Anayasamızın 3'üncü maddesinde, 'Eğitim sektöründe girişimci olduğumuz müddetçe, başka hiç bir sektör de yatırımlarımız olmayacak' ve Anayasamızın 4'üncü maddesinde ise, 'Aynen Türkiye Cumhuriyetimizin Anayasası'nda olduğu gibi, yukarıdaki maddeler değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez.' Dolayısıyla sadece işi eğitim olan, eğitimden kazandığını, eğitime yatıran bir Türkiye okuluyuz. Vatanını, milletini seven, Atatürk'ümüzün koyduğu çağdaş muasır medeniyetleri kendine hedef edinmiş bir eğitim kurumuyuz" dedi.

"VATAN, MİLLET, BAYRAK SEVGİSİ OLMADAN SADECE EĞİTİM VERİRSEK, VATAN HAİNİ OLUYOR'

Ülkede bir kaç yıl önce bir darbe kalkışması yaşandığından kaydeden Ümit Kalko, "Bu kalkışmayı yapanların hepsi eğitimli insanlardı. İçlerinde eğitimsiz yoktu. Orgeneral, Korgeneral, Doktor, Mühendis gibi her alandan birileri ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar hepsi eğitimli de bunu nasıl yaptılar. İşte vatan, millet, bayrak sevgisi olmadan sadece eğitim verirsek, vatan haini oluyor. Dolayısıyla biz Mektebim'de gerçekten de milli ve manevi değerlere, mümkün mertebe önem veriyoruz. Mesela geçenlerde 5 bin öğrencimiz Çanakkale'ye gitti. Benim elimde olsa zorunlu kılacağım. Bakanlık elimi kolumu bağlıyor. Geçenlerde Milli Eğitim Bakanımızla bir araya geldik. Kendilerine bir projem olduğunu, tüm Türkiye'deki okullardaki öğrencilerimizin vatan, millet, bayrak sevgisini aşılamanın birinci yolu bu çocuklarımızı Çanakkale Şehitliği'ne getirmekten geçer demiştim. Japonya'da öğrenciler okula başlarken, Hiroşima'ya götürüyorlar. Bakın, 'Eğer çalışmazsanız, vatanınıza, milletinize bağlı olmazsanız, ülkeniz böyle olur' diyorlar. Biliyorsunuz Amerika 2'nci Dünya Savaşı biterken atom bombası attı. O bölgede şu anda ot bile bitmiyor. Bizim de Çanakkale şehitliğimiz var. Çanakkale'miz var. Geçilmez bir boğaz, geçilmez bir şehir. O şehitliğe gidip de çocuklarımızın etkilenmemesi mümkün değil. Onun için vatanını, milletini, bayrağını sevmeyen Atatürk'ün koyduğu çağdaş muasır'ın en olduğunu kavrayamayan nesillerin gelecekte bizler için çok büyük faydadan ziyade zararı olur kanaatindeyim. Bu bağlamda bizler eğitim içeriklerimizde de çocuklarımızın milli ve manevi duygularla da doyurulması noktasında bir çok çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

"MEKTEBİM ÜNİVERSİTESİ İLE BU SÜRECİ TAÇLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Mektebim Okulları'nın, 65 kampüste bu sene itibariyle 30 bin, seneye ise 40 bin öğrencisi ile Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından birisi olduğuna dikkat çeken Ümit Kalko, "Şuanda ülkemizin bütün şehirlerinde bir Mektebim bayrağı dalgalandırmak kısa vadeli en büyük hedefimiz. Seneye güzel bir projemiz var. Bunu imza altına aldık. İnşallah 2019 yılı itibariyle Londra'da bir vatansever Türk eğitim kurumu olarak Mektebim'in ilk kampüsünü açacağız. Ve bizde okuyan öğrencilerimiz belli sürelerde o kampüste okumaları halinde çift diplomaya sahip olacaklar. Ve oradaki üniversitelere direk geçiş yapma şansına sahip olacaklar. Ve tabiki her dershane sahibini bir okul açma, her okul sahibinin de bir üniversite açma hedefi vardır. 2020 yılında da İstanbul'da Büyükçekmece'de açacağımız Mektebim Üniversitesi ile de bu süreci taçlandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Mektebim Okulları olarak Çanakkale'de olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kalko, "Adını Atatürk'ün kurduğu Millet Mektepleri'nden alan bir eğitim kurumunun da Çanakkale'de bugüne kadar olmaması bizi üzüyordu. İnşallah uzun yıllar, burada sizlerle beraber olacağız" diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmanın ardından, Mektebim Okulları'na destek veren kurum temsilcilerine teşekkür plaketleri, Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko tarafından takdim edilmesi ile toplantı sona erdi.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜ)