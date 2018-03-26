Mektebim Okulları Edremit Kampüsü tanıtıldı

Yapımı devam eden Mektebim Edremit Kampüsü tanıtım filminin gösterimiyle başlayan toplantıda konuşan Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, eğitim sistemlerini anlattı. “Bir okul açılır, bin hapishane kapanır” sözüyle konuşmasına başlayan Kalko, “Gerçekten eğitim bu denli önemli ve stratejik bir sektördür. Özellikle dünyada gelişmiş olan ülkelere baktığımızda 3 şeye sahip olduklarını görürüz. Bunlardan biri iyi bir eğitim. İkincisi teknoloji ve üçüncüsü marka. Zaten iyi bir eğitime sahip olunmadan teknoloji ve markaya da sahip olunmadığını düşünecek olursak, eğitimin nedenli önemli olduğunu buradan da görmüş oluyoruz” dedi.

'20 YIL SONRA ŞU ANKİ MESLEKLERİN YÜZDE 50’Sİ OLMAYACAK'

Eğitimin önemli olduğunu ancak eğitimcilerin rollerinin çok daha önemli olduğunu vurgulayan Kalko, eğitimcilerin geleceği şekillendirdiğini belirtti. Kalko, “Dolayısıyla bizim gelecek bilimci olmamız lazım. Yani geleceği şimdiden görüp, şu anki çocuklarımızı eğer geleceğe taşıyorsak, bundan 20 sene sonra dünyada neler olacağını görüp, şimdiden o sisteme göre, o eğitim şekillerine göre çocuklarımızı hazırlamamız lazım. Yapılan çalışmalar şunu söylüyor. Bundan 20 yıl sonra şuan dünyadaki mesleklerin yüzde 50’si olmayacak. Daha farklı meslekler çıkacak. O zaman bizim şimdiden geleceği görmemiz lazım. Ona göre şekillendirmemiz lazım. İnternetin bulunmasıyla, artık dünyada birçok şey hızlı bir değişime başladı” diye konuştu.

‘YARATICILIKLAR ÖN PLANA ÇIKIYOR’

“Artık bilgiyi, bilgisayarlar bizden daha çok biliyorlar. Artık bilgi çabuk ulaşılabilir hale geldi" diyen Kalko sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Google diye bir kavram var, aklınıza takılan bir şeyi soruyorsunuz, çıkıyor. O zaman bazı yükleri kafamızdan boşaltıp, boşalan yerleri daha farklı becerilerle doldurmamız gerekiyor. Çok enteresan bir şey paylaşayım. Bundan 20 sene sonra en değerli olacak branşlar; resim, müzik, beden. Bu dersler daha ön plana çıkacak. Çocuk dese ‘Anne, baba resim 5 ama matematik 2’ bu sizin için bir teselli olmaz. ‘Ya resmi boş ver. Matematik neden 2?’ dersiniz. İşte artık öğrencilerimizin de, öğretmenlerimizin de, velilerimizin de herkesin fark etmesi gereken yeni bir çağa başlıyoruz. Artık yeni çağda, çocuklarınızın yaratıcılıklarının ön plana çıktığı yeni bir çağdayız. Bu anlamda, bizler geleceği şimdiden şekillendirmekle yükümlü eğitimciler, tüm içeriklerimizi buna göre revize etmiş durumdayız."