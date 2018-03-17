Mektebim Okulları Kütahya Kampüsü tanıtıldı

Mektebim Okulları’nın Kütahya Kampüsü, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Kütahya’da Mektebim Okulları’nın 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hizmete girecek yeni kampüsünün tanıtım toplantısı bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko’nun yanı sıra, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Vali Vekili Arif Yalçın, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, AK Parti Kütahya İl Bakanı Ali Çetinbaş, Türkiye Genç İş adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatanına ve bayrağa sahip çıkan nesiller yetiştirmek istediklerini belirten Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, "Kütahya’da farklı bir eğitim ve bakış açısıyla yeni bir soluk kazandıracağız. Türkiye genelinde 65 kampüsümüz ve 40 bine yaklaşan öğrencimizle hedefi ilk 10 olan okullarımız olacak. Her dershane sahibinin hedefi okul açmak, her okul sahibinin hayali de üniversite açmaktır. Bizim de hedefimiz mektebim üniversitesini faaliyete geçirmektir. Ayrıca kurumumuzu 3 yılda Türkiye’yi, 5 yıl da dünyanın en büyük eğitim kurumu olmak. Bunun için 6 bin kişilik ekibimiz canla başla çalışmaktadır. Okuluz adı özel olmakla birlikte milli eğitime bağladır. Bu tür yatırımlar milli servettir. Okulumuzun tesislerinden tüm okullarımız yararlanabilir. Biz ticari kaygılarla kurulan kurum değiliz. Kütahya’da bu yatırım yapılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kalko, Mektebim Kütahya kampüsünde, kapalı yüzme havuzu, dans salonu, buz pisti, branş derslik ve laboratuvarları, kütüphane, konferans salonu, cep sineması, teknolojik sınıflar, drama dersliği ve satranç dersliği bölümlerinin yer alacağını kaydetti.

Tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş da Mektebim Okulları’nın Kütahya’ya yaptığı yatırımın ’hayırlı olması’ temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, Kütahya Vali Vekili Arif Yalçın, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Türkiye Genç İş adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral’a yatırım gerçekleşmesine katkı sağladıkları için teşekkür plaketi takdim etti.