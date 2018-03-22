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Mektup arkadaşlığı ile Antalya’yı tanıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:09 | Son Güncelleme

Antalya’da İlk, Orta ve Lise eğitimini tamlayan ve halen İstanbul’da eğitimini sürdüren üniversite öğrencisi Umutcan Öncü, küçüklüğünden bu yana gerçekleştirdiği mektup arkadaşlığı ile Antalya’nın tanıtımını yapıyor.Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi Umutcan Öncü, küçüklüğünden bu yana gerçekleştirdiği mektup arkadaşlığı ile Antalya’nın tanıtımını yapıyor.

Mektup arkadaşlığı ile Antalya’yı tanıtıyor

Antalya’da İlk, Orta ve Lise eğitimini tamlayan ve halen İstanbul’da eğitimini sürdüren üniversite öğrencisi Umutcan Öncü, küçüklüğünden bu yana gerçekleştirdiği mektup arkadaşlığı ile Antalya’nın tanıtımını yapıyor.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi Umutcan Öncü, küçüklüğünden bu yana gerçekleştirdiği mektup arkadaşlığı ile Antalya’nın tanıtımını yapıyor. Dünyanın dört bir yanından mektup arkadaşı bulunan Öncü, arkadaşlarını Antalya’ya davet ediyor. Halen Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Brezilya, Finlandiya, Malezya, Belçika, Almanya, Portekiz gibi 32 ülkeden mektup arkadaşı bulunan Umutcan Öncü, mektup arkadaşlığının teknolojik haberleşmenin yanında çok daha heyecan verici ve etkileyici olduğunu söylüyor.
Umutcan Öncü, “İlkokuldan bu yana mektup yazmak ve cevabını beklemek bende ayrı bir heyecan oluşturuyor. Mektup arkadaşlığı sayesinde şu anda 32’ye yakın ülkeden arkadaşım var. Onlara hem ülkemizin güzelliklerini hem de Antalya’mızı anlatıyor ve bölgemize has küçük hediyelerle onları önere ediyorum. Bu arada bu sayede hem tanıtım yaparken hem de İngilizcemi de geliştirme imkanı buluyorum. Onlara Türkçe kelimeler öğretmek de mutluluk verici oluyor. Arkadaşlarımız kendi bölgelerinden gönderdikleri kartpostallar başta olmak üzere, çay, pul, sakız ve kendi Para birimlerinden madeni ve kağıt paralar gönderiyorlar. Bende bunları para koleksiyonuma dahil ediyorum. Kesinlikle mektup arkadaşlığını tavsiye ediyorum” dedi.

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