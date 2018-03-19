Mektup yazdığı askerin gönderdiği parayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Sivas’ta ortaokul öğrencisi Mikail Erdoğan’ın Afrin’e gönderdiği mektubunu okuyan Uzman Çavuş Mert Yılmaz öğrenciye harçlık gönderdi. Kendisine gönderilen 200 lirayı kabul etmeyen Erdoğan, parayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Sivas’ta Şehit Osman Yurt Ortaokulu’nda eğitim öğretim gören öğrencilerin yazdığı mektuplar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na görev alan Mehmetçiğe moral olması için Afrin’e gönderildi. Okulun 7’nci sınıfında okuyan Mikail Erdoğan’ın (13) yazdığı mektup, Afrin’in Burseya Dağı’nda nöbet tutan Uzman Çavuş Mert Yılmaz’a teslim edildi. Okuduğu mektuptan etkilenen Uzman Çavuş Yılmaz, Erdoğan’la iletişime geçerek ona bir miktar harçlık gönderdi. Kendisine gönderilen harçlıktan dolayı mutlu olan Mikail Erdoğan gelen bu parayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Erdoğan’ın yazdığı mektup okulda düzenlenen programla şehit ailelerine okundu. Duygusal anların yaşadığın programda Şehit Özel Harekat Polisi Osman Yurt’un eşi Rabia Yurt, Erdoğan’a davranışından dolayı plaket verdi.

Böyle bir şey beklemediğini ifade eden Erdoğan, "Biz dersteyken müdürümüz geldi, Afrin’deki askerlere mektup yazılacağını söyledi. Biz de gururlandık. 1 saat boyunca bu mektubu yazdım. Sonra yazdığım mektup Afrin’de Burseya Dağı’nda nöbet tutan bir komutanımıza gitmiş. Komutanımız bana ulaşmış. Müdürümüz odasına çağırdı, ’komutan sana para gönderdi’ dedi. Tabi ben de Mehmet Akif Ersoy nasıl İstiklal Marşı’nı yazdığında ödülü kabul etmediyse ben de kabul etmedim. Çünkü biz bunu ödül için, para için yapmadık. O parayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladım. Komutanımız beni sosyal medyadan eklemiş. Onunla konuşuyoruz artık. Her akşam halini hatırını soruyorum" dedi.