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Mekunu Kasırgası Yemen'den sonra Umman'ı da vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 04:02 | Son Güncelleme

Mekunu Kasırgası Yemen'den sonra Umman'ı da vuruyor

MASKAT (AA) - Umman'ın güneyindeki Zufar ili sahillerinde etkili olmaya başlayan Mekunu Kasırgası nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar ve sağanakla gelen kasırganın, Yemen'den sonra Umman'ın güneyindeki Zufar ili sahillerinde de etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar teyakkuzda olması, alçak bölgelerden uzak durması ve denize gitmemesi konusunda uyarıldı.

Umman polisi, daha önce yaptığı açıklamada, Mekunu Kasırgası'na eşlik eden şiddetli rüzgar nedeniyle bir kız çocuğunun evin duvarına kafasını çarpması sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kasırga bir süredir Yemen'in Sokotra Adası ile Mehra, Hadramut, Şebve, Ebyen ve Aden kentlerinde etkili oluyor. Kasırganın etkisi altında kalan Sokotra Adası'nın "felaket bölgesi" ilan edildiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mekunu Kasırgası Umman

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