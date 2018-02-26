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Mel Gibson, Erbakan için Türkiye'ye geliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 08:22 | Son Güncelleme

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, 7 Nisan'da Bursa'da düzenlenecek olan Necmettin Erbakan Anma Programı'na ünlü oyuncu Mel Gibson'ı davet ettiği iddia edildi.

Mel Gibson, Erbakan için Türkiye'ye geliyor!

Başında Milli Görüş'ün tarihi lideri Necmettin Erbakan'ın Saadet Partisi'nden ayrılan oğlu Fatih Erbakan'ın bulunduğu Erbakan Vakfı, Necmettin Erbakan'ı anma programları düzenleyecek.

YENİ PARTİ İDDİASI

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi arasında yaşanan gerginlik devam ederken, Fatih Erbakan'ın yeni parti kuracağı ve bu anma programlarının bu yüzden daha da önemli olduğu belirtiliyor. Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın görüşlerini kendilerinin yansıttığını düşünürken, yapılacak bu toplantılarda 7 Nisan ayağının ayrı bir önemi de olduğu ifade ediliyor.

7 NİSAN'DAKİ PROGRAMA MEL GIBSON DAVET EDİLDİ

Odatv'nin edindiği bilgiye göre, Erbakan Vakfı, 7 Nisan'da Bursa'daki anma programına dünyaca ünlü Amerikalı artist Mel Gibson'ı getirmek için girişimlerde bulundu. Amerika'da, İsrail yanlılarının Gibson'a mesafeli olmasından dolayı, Gibson'ın Erbakan Vakfı tarafından tercih edildiği belirtliyor. Odatv'nin kulislerden edindiği bilgiye göre, vakıf, Gibson'ı toplantıya katarak, yapılacak toplantının daha çok ses getirmesini planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mel Gibson Necmettin Erbakan Fatih Erbakan Saadet Partisi

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu adamın görünüşünde ve hareketlerinde bir samimiyet ve insanlık var.
Vakıf paraları bu şekilde mi tasarruf ediliyor
Alın size milli görüş.
Konu mankeni hemde ithal....
Ne alaka anlayamadım
Geçen gün caddede bir bez afiş gözüme ilişti: "ERBAKAN HAFTASI"... Yani bir haftamız daha oldu demek ki. Geçen yıl da şöyle bir afiş asılmıştı : "ÜMMET SENİ ÇOK ÖZLEDİ!"... Allah rahmet eylesin.
mel gibson u tanıyanlar müslüman olduğunu vede dünyadaki savaşların tek sebebi israildir dediğini bunu defalarca söylediğini bilmeyen onu sadece oyuncu sanır mel gibson erbakan hocanın fikirlerine çok yakın biri
"Amerika'da, İsrail yanlılarının Gibson'a mesafeli olmasından dolayı"... Sacma sapan bi gerekçe
Kaç para ya kiraladı aça melgisonu Işe somut urnek bunlarla milet kandırılıyor.
İyide sebep...
Mel Gibson Amerikalı değil Avustralyalı. Araştırılmadan yapılan bir haber daha.
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