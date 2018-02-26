Mel Gibson, Erbakan için Türkiye'ye geliyor!

Başında Milli Görüş'ün tarihi lideri Necmettin Erbakan'ın Saadet Partisi'nden ayrılan oğlu Fatih Erbakan'ın bulunduğu Erbakan Vakfı, Necmettin Erbakan'ı anma programları düzenleyecek.

YENİ PARTİ İDDİASI



Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi arasında yaşanan gerginlik devam ederken, Fatih Erbakan'ın yeni parti kuracağı ve bu anma programlarının bu yüzden daha da önemli olduğu belirtiliyor. Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın görüşlerini kendilerinin yansıttığını düşünürken, yapılacak bu toplantılarda 7 Nisan ayağının ayrı bir önemi de olduğu ifade ediliyor.

7 NİSAN'DAKİ PROGRAMA MEL GIBSON DAVET EDİLDİ



Odatv'nin edindiği bilgiye göre, Erbakan Vakfı, 7 Nisan'da Bursa'daki anma programına dünyaca ünlü Amerikalı artist Mel Gibson'ı getirmek için girişimlerde bulundu. Amerika'da, İsrail yanlılarının Gibson'a mesafeli olmasından dolayı, Gibson'ın Erbakan Vakfı tarafından tercih edildiği belirtliyor. Odatv'nin kulislerden edindiği bilgiye göre, vakıf, Gibson'ı toplantıya katarak, yapılacak toplantının daha çok ses getirmesini planlanıyor.