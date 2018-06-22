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Melanie Trump'ın giydiği ceket tartışmalara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 10:29 | Son Güncelleme

Melanie Trump'ın giydiği ceket tartışmalara neden oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Teksas eyaletinde sığınma merkezlerini ziyaretinde giydiği ceket yüzünden sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yerel medyadaki haberlere göre, Melania Trump, ABD-Teksas sınırında göçmen çocukların bulunduğu sığınma merkezlerini ziyaret etti. Melanie Trump'ın bu ziyaretleri sırasında giydiği sırtında "I don't really care, do you? (Gerçekten umursamıyorum, ya sen?) yazılı ceketi tartışmalara yol açtı.

Giydiği ceket yüzünden sosyal medyada eleştirilen Melanie Trump'ın Sözcüsü Stephanie Grisham, "O sadece bir ceket, gizli bir mesaj barındırmıyor." ifadelerini kullandı.

Donald Trump konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Melanie'nin ceketinin arkasında yazan 'gerçekten umursamıyorum ya sen?' yazısı sahte medyanın haberlerine işaret etmektedir. Melanie onların ne kadar yalancı olduğunu anladı ve onları artık gerçekten umursamıyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceket Melanie Trump sığınma merkezi

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