Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Dün gece sosyal medyada paylaşılan bir video, Türkiye'nin gündemine oturdu. İsminin Safiye İnci olduğu ortaya çıkan çarşaflı bir kadın, Anıtkabir'de çektiği ideoda Atatürk'e hakaret etti.

Daha sonra bir de özür videosu yayınlayan kadın, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA "SAFİYE İNCİ KİM" SORUSU SORULDU

Gözaltına alınan ve yaptığı provokasyonla Türkiye'nin gündemine oturan Safiye İnci'nin kimliğiyle ilgili detaylar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Twitter'da bazı hesaplar, Safiye İnci'ye ait olduğunu iddia ettikleri "çarşafsız" bazı genç kadınların fotoğraflarını paylaşarak İnci'nin "gerçek kimliğini" ortaya çıkardıklarını iddia etti. Ancak bu iddiaların hepsinin de asılsız olduğu ortaya çıktı.

MELİH GÖKÇEK DE YALAN HABERİ PAYLAŞTI

Fakat bu sırada pek çok hesap, gerçekliğini sorgulamadan bu fotoğrafları paylaştı. O isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de vardı. Gökçek, Safiye İnci olduğunu iddia ettiği bir genç kadının fotoğrafını twitter hesabından paylaşarak "Yalancının mumu yatsıya kadar da yanmıyor. Kız ODTÜ’lü... çarşafla ilgisi filan yok... Tam bir provakatör... İşte normal yaşantısı ve çarşaflı hali" dedi.