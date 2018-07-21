HABER

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 23:17 | Son Güncelleme

Anıtkabir'de çektiği videoyla Atatürk'e hakaret eden ve hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Safiye İnci'nin kim olduğu, sosyal medyada gündem oldu. İnci olduğu iddia edilen başka bir genç kadının fotoğrafı twitter'da dolaşıma sokuldu. O kişinin Safiye İnce olduğunu iddia eden Melih Gökçek de, twitter hesabından genç kadını hedef gösterdi. Ancak olayın gerçek yüzü ortaya çıkınca Gökçek büyük tepki çekti.

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Dün gece sosyal medyada paylaşılan bir video, Türkiye'nin gündemine oturdu. İsminin Safiye İnci olduğu ortaya çıkan çarşaflı bir kadın, Anıtkabir'de çektiği ideoda Atatürk'e hakaret etti.

Daha sonra bir de özür videosu yayınlayan kadın, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA "SAFİYE İNCİ KİM" SORUSU SORULDU

Gözaltına alınan ve yaptığı provokasyonla Türkiye'nin gündemine oturan Safiye İnci'nin kimliğiyle ilgili detaylar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Twitter'da bazı hesaplar, Safiye İnci'ye ait olduğunu iddia ettikleri "çarşafsız" bazı genç kadınların fotoğraflarını paylaşarak İnci'nin "gerçek kimliğini" ortaya çıkardıklarını iddia etti. Ancak bu iddiaların hepsinin de asılsız olduğu ortaya çıktı.

MELİH GÖKÇEK DE YALAN HABERİ PAYLAŞTI

Fakat bu sırada pek çok hesap, gerçekliğini sorgulamadan bu fotoğrafları paylaştı. O isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de vardı. Gökçek, Safiye İnci olduğunu iddia ettiği bir genç kadının fotoğrafını twitter hesabından paylaşarak "Yalancının mumu yatsıya kadar da yanmıyor. Kız ODTÜ’lü... çarşafla ilgisi filan yok... Tam bir provakatör... İşte normal yaşantısı ve çarşaflı hali" dedi.

Gökçek'e cevap ise, fotoğrafını paylaştığı Tuğçe Maden'den geldi. Maden, Gökçek'e hitaben "Melih Gökçek Bey, fotoğraftaki benim. Yani çarşaflı kızın açık hali değilim!? Lütfen böyle kaynağı belirsiz paylaşımları daha da yayarak insanları yanlış yönlendirmeyin! Hele ki siz Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentini uzun süre yönetmiş birisiniz" mesajını paylaştı.

GÖKÇEK ÖZÜR DİLEYİP MESAJINI SİLDİ

Gökçek, aldığı bu mesajın ardından eski mesajını sildi. Tuğçe Maden'den de özür dileyen Gökçek "Aşağıda çarşaflı foto yanında safiye’nin açık fotosu bütün twit aleminde yayınlanmıştı. Ben de o hesaplardan fotoyu aldım. Ancak Tuğçe Maden aşağıdaki twiti atmış.. Hata ettik ise özür dilemek görevimiz... Özür dilerim Tuğçe Hanım. Twitimi siliyorum" dedi.

SSSS

"Cumhurbaşkanımız için kullandığı tabir 'Tayyip'..."

gökçek 2

"Yalancının mumu yatsıya kadar da yanmıyor"

gökçek 3

"Foya ortaya çıkınca hemen özür diliyor"

gökçek 4

"Yeni neslin provakatörü"

gökçek 5

"Hata ettikse özür dilemek görevimiz"


PARTNERParfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!Parfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!
GÜNCELLEME 2- Aydın'da 5 kişiyi öldüren zanlıya tutuklamaGÜNCELLEME 2- Aydın'da 5 kişiyi öldüren zanlıya tutuklama
Parmağa sıkışan yüzüğe AFAD operasyonuParmağa sıkışan yüzüğe AFAD operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir Atatürk Safiye İnci HAKARET atatürk'e hakaret Twitter

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?

Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?

21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.