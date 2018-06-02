Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir seçim anketi sonucu da Melih Gökçek'den geldi. Beyaz TV canlı yayınına konuk olan Melih Gökçek, elindeki anketin sonuçlarını paylaştı.
Gökçek canlı yayında, Ankara genelinde yapılan anketin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafere yakın olduğunu belirtti.
Gökçek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.30. CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 25.64. İyi Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 10,82. Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,60. Doğu Perinçek 0,60 ve Selahattin Demirtaş 1,40" diye konuştu.
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