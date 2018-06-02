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Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 09:08 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yapılan son seçim anketi sonucunu açıkladı.canlı yayında paylaşan Gökçek, Erdoğan'a verilen oyların yüzde 53'e ulaştığını ifade etti.

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir seçim anketi sonucu da Melih Gökçek'den geldi. Beyaz TV canlı yayınına konuk olan Melih Gökçek, elindeki anketin sonuçlarını paylaştı.

Gökçek canlı yayında, Ankara genelinde yapılan anketin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafere yakın olduğunu belirtti.

24 HAZİRAN SEÇİM ANKETİ SONUCU

Gökçek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.30. CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 25.64. İyi Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 10,82. Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,60. Doğu Perinçek 0,60 ve Selahattin Demirtaş 1,40" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 66 yorum
Bitmedin be adam..
Çok komik olmuş gerçekten
adamın hayatı yalan. bu anketi de Allah bilir akp il binasında yaptırmıştır..
bu sefer başlığa bakarak yorum yapıcam. Sayın Gökçek hala haber oluyorsunuz ama bir düşünün sizi görevden aldılar. siz bırakmadınız...
@adnandalli arsızın yüzüne tükürmüşler yarabbi şükür demiş.
sadakat böyle bir şey.
başka partiden olsa hemen istifa edip yeni parti kurarlardı
Bu haberi muhalifler ve burada yorum yapan manupilasyoncular sevmeyecektir kesinlikle.Ama bir gerçek var şimdiye kadar melih Gökçek ne söylemişse harfiyan gerçekleşti ,mesela en son İncenin adaylığını açıklanmadan haftalar çnce buradan söylemişti
Kazanmışsınız öyleyse...bide biz sandığa gidelim de,bakalım ne olacak...
Sen bu yalakalıkla, akp kazanırsa tekrar bir işin ucundan tutar, devleti söğüşlemeye devam ederim hesapları yapıyorsun ama, akpye güle güle, kazansa bile seni kapının önüne bile bağlamazlar artık gökçek efendi.
MELİH BEY BU SEFER BALTAYI TAŞA VURDUN.
Helal sana gökçek yine güzel sallamışsın. Bir bırakmadın gittin komiklik yapmayı.
hadi ordan
Zannımca Erdoğan giderse eğer onunla beraber sen de yargılanacaksın !!! bu yusufcuklar sırf bu yüzden ....
i . melih..bi çık git hayatımızdan..kendi partin seni derdest etti hala ıngaaa diyorsun.. sen siyasi meftasın artık.
ya bi git ya ne %53ü %30 oyu yandaşlarınızdan alıp kalanını da hile hurdayla yapıyorsunuz. Ölü insanların oy kullandığıda çıktı 10 kişilik apartmandan 100 kişi oy kullanmış oda çıktı daha ne anlatıyorsun
55den aşağısını kapul etmem
bu yalaka tam bir milli felaket birileri sunu sustursun fetönün evladi onursuz yaratik.Yeter artik TAMAM.
Bir adamda azcık onur,gurur haysiyet olur.Seni kovan adama yaranmaya çalışıyosun hala yazık yazıkk.
ne boş adamsın :)
at yalanını sevim inananını
gülüm hile hurda işlerini iyi ayarladık diyorsun yani ? :)
BDP nin oyunun yüzdebir olduğuna inanan MAL varmı
çık hayatimizdan artık bir yahu. Dünyayı yedin doymadım
düşünmüyorum....Gülüyorum ????
yalıyorsa bu aralar kesin bir hinlik peşinde seçimden sonra ortaya çıkar....
İ.MGotcek hadi hadi recep kaybetse zil takıp oynayacaksın. CHP ye oy verecegini bilmeyen yok.
selo nun oylarını olduğu gibi akp ye yazmışlar. bir işbirliği mi var acaba?
O işler bitti, o günler geçti. Bu ülkenin başından defolup gideceğiniz günler yakın. Halk artık varlık içinde yaşayıp halkını unutunların farkında. Bu seçimlerde öyle bir tokat yiyeceksinizki ne olduğunu anlayamadan kendinizi yüce divanda bulacaksınız..
BU ZAVALLIDA AKEP GİDERSE BENİM HALİM NE OLACAK TELAŞINDA.
ulan gökçek sabah sabah adamı iyi güldürüyorsun.Hani piyasaya 30 milyar dolar haberinden sonra bu uydurmanada millet bir yerinle gülecek :)
gökçek neden vazgecmiyorsun rte den. tarih bunu da cikaracak
Bu adamı dikkate almayın normal değil
bu adamı hala ne görevle amaclı konuşturuyor partide tutuyorsunuz anlamadım gitti devri kapandı kapının önüne kondu
sen daha ortalıkta neden gezinirsin sıkılmazmısın hiç ayrıca evet hayır refandumundada 100/65 evet demiştin ne olmuşty
adami gorunce haberi okuma geregi bile duymadim
melik oranı buranın sallama sonunuz geldi hırsızlar ordusu az kaldı millet ittifakı sizi ve senin kovulduğun partiyi sandığa gömüleceğiz allahın izniyle
tsunami geliyo bay gökçek.baskı ve korku insanları konuşamaz hale getirdi.herkes sandıkta söyleyecek sözünü.el mi yaman bey mi yaman göreceğiz hep beraber.
eminim öyledir
Yav hee he en çok sen alacaksın
İ. Melih bu kadar ciyakladığına göre vaziyet kel.
Anketi evde kendiniz yaptınız heralde
Celladına aşık olmak böyle bir şey herhalde...konduğu kapının önünde bekliyor belki yeniden çağırırlar diye... Bence daha fazla küçülme müstafi(?) başkan.
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