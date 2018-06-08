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Melih Gökçek'e büyük şok! 'Edepsiz' sözü ifade özgürlüğü sayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 09:00 | Son Güncelleme

Bir kadına Twitter'dan "Sen çok mu kürtaj yaptırdın? Bu kadar bağırmanın nedeni bu mu?" diye mesaj atan Melih Gökçek'e tepki gösteren ve onun için açılan 'Edepsizsin Melih Gökçek' etiketine yorum yapan Eyüp Hanoğlu hakkında karar çıktı. AYM, Melih Gökçek'e 'Edepsiz, terbiyesiz' demenin ifade özgürlüğü olduğunu söyledi ve Gökçek'i 4 bin lira tazminat cezasına çarptırdı. Melih Gökçek'in ayrıca dava masraflarını da ödemesine karar verildi.

Melih Gökçek'e büyük şok! 'Edepsiz' sözü ifade özgürlüğü sayıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Twitter üzerinden bir kadın kullanıcıya hakaret ettiği iddiası ile 2013'de “edepsizsinmelihgokcek” etiketiyle açılan hesaba “Tamam Melih Gökçek edepsizdir, Ankara'nın yarısından fazlası buna şahit zaten, yetmez mi” mesajı atan Eyüp Hanoğlu'nun 5 yıllık hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Gökçek tarafından hem tazminat, hem de ceza davasıyla karşı karşıya kalan ve aldığı tazminat cezasını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan Hanoğlu’na Yüce Mahkeme’den iyi haber geldi. AYM, Melih Gökçek için ‘Edepsiz’ ‘Terbiyesiz’ denmesini, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi ve Hanoğlu lehine karar verdi. Karara göre; Melih Gökçek, Eyüp Hanoğlu’nun tüm dava masraflarını karşılayacak ve ona 4 bin lira da tazminat ödeyecek.

NE OLMUŞTU?

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 yılında yaptığı ‘kürtaj’ açıklaması sonrası, sosyal medyada açıklamalarda bulunmuş, kendisine tepki gösteren bir kadına ise “Sen çok mu kürtaj yaptırdın? Bu kadar bağırmanın nedeni bu mu?” diye mesaj atmıştı. Kadının; Gökçek’ten gelen mesajı duyurması üzerine ise Melih Gökçek hakkında sosyal medyada kampanya başlatılmış, ‘EdepsizsinMelihGökçek’, ‘TerbiyesizsinMelihGökçek’ başlığıyla twitter’da binlerce mesaj atılmıştı.

"ANKARA'NIN YARISI BUNA ŞAHİT"

Eyüp Hanoğlu ise kampanyaya “Tamam Melih Gökçek edepsizdir, Ankara'nın yarısından fazlası buna şahit zaten, yetmez mi” mesajıyla destek vermişti. İlerleyen süreçte Gökçek’in avukatları birçok isim gibi Hanoğlu hakkında da ‘hakaret etti’ iddiasıyla şikayetçi olmuş, Hollanda’da yaşayan gurbetçi Eyüp Hanoğlu Türkiye’ye geldiği sırada gözaltına alınmış hakim karşısına çıkarılmıştı.

"ASIL ÖZÜR DİLEMESİ GEREKEN GÖKÇEK'TİR"

2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Hanoğlu; Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 350 lira tazminat cezasına çarptırılmıştı. Karar tepki gösteren Hanoğlu, “Tazminat cezasına mahkûm edildim. Bu tutarı ödemeyeceğim. Gökçek'ten özür dilemem, asıl özür dilemesi gereken Gökçek'tir. Asıl Gökçek'in attığı ‘Sen çok mu kürtaj yaptırdın? Bu kadar bağırmanın nedeni bu mu?' şeklindeki mesaj hakarettir. Melih Gökçek'in bir kadına karşı kullandığı bu sözler kamu görevi ile ne kadar uyuşuyor?” diye tepki göstermiş ve davayı AYM’ye taşımıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Anayasa Mahkemesi Twitter

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
tamam. işte adalet bu. lafım yok
çürümüş beyinlerin olduğu yerde medeniyetten söz edilemez olsa olsa etrafa pis kokular salarlar gökçek gibi
parsel parsel gidiyorsunuz...
24 ünden sonra satılmış, yandaş ahlaksız ne kadar kurum varsa hepsi düzene sokulacak. her nere dönsen yolsuzluk ahhlaksızlık, kayırma ,cinayet kargaşaya prim veren bir yandaş kurum görülüyor. türkiye elbirliği edilmişcesine talan ediliyor. çözüm muharrem ince meral akşener karamollaoğlu. gerisi kabus dolu bir hikaye
BU TELAŞLI ZAVALLIYI HALA ADAM YERİNE KOYAN VARSA ADAMLIĞINA TÜKÜREYİM.
adalete bak akp li dava acinca 100 200 bin muhalif biri acinca 3 bin 4 bin
adam doğru demiş gökcegeennn ne olduğunu herkes biliyor :)
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