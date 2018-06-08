Melih Gökçek'e büyük şok! 'Edepsiz' sözü ifade özgürlüğü sayıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Twitter üzerinden bir kadın kullanıcıya hakaret ettiği iddiası ile 2013'de “edepsizsinmelihgokcek” etiketiyle açılan hesaba “Tamam Melih Gökçek edepsizdir, Ankara'nın yarısından fazlası buna şahit zaten, yetmez mi” mesajı atan Eyüp Hanoğlu'nun 5 yıllık hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Gökçek tarafından hem tazminat, hem de ceza davasıyla karşı karşıya kalan ve aldığı tazminat cezasını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan Hanoğlu’na Yüce Mahkeme’den iyi haber geldi. AYM, Melih Gökçek için ‘Edepsiz’ ‘Terbiyesiz’ denmesini, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi ve Hanoğlu lehine karar verdi. Karara göre; Melih Gökçek, Eyüp Hanoğlu’nun tüm dava masraflarını karşılayacak ve ona 4 bin lira da tazminat ödeyecek.
NE OLMUŞTU?
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 yılında yaptığı ‘kürtaj’ açıklaması sonrası, sosyal medyada açıklamalarda bulunmuş, kendisine tepki gösteren bir kadına ise “Sen çok mu kürtaj yaptırdın? Bu kadar bağırmanın nedeni bu mu?” diye mesaj atmıştı. Kadının; Gökçek’ten gelen mesajı duyurması üzerine ise Melih Gökçek hakkında sosyal medyada kampanya başlatılmış, ‘EdepsizsinMelihGökçek’, ‘TerbiyesizsinMelihGökçek’ başlığıyla twitter’da binlerce mesaj atılmıştı.
"ANKARA'NIN YARISI BUNA ŞAHİT"
Eyüp Hanoğlu ise kampanyaya “Tamam Melih Gökçek edepsizdir, Ankara'nın yarısından fazlası buna şahit zaten, yetmez mi” mesajıyla destek vermişti. İlerleyen süreçte Gökçek’in avukatları birçok isim gibi Hanoğlu hakkında da ‘hakaret etti’ iddiasıyla şikayetçi olmuş, Hollanda’da yaşayan gurbetçi Eyüp Hanoğlu Türkiye’ye geldiği sırada gözaltına alınmış hakim karşısına çıkarılmıştı.
"ASIL ÖZÜR DİLEMESİ GEREKEN GÖKÇEK'TİR"
2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Hanoğlu; Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 350 lira tazminat cezasına çarptırılmıştı. Karar tepki gösteren Hanoğlu, “Tazminat cezasına mahkûm edildim. Bu tutarı ödemeyeceğim. Gökçek'ten özür dilemem, asıl özür dilemesi gereken Gökçek'tir. Asıl Gökçek'in attığı ‘Sen çok mu kürtaj yaptırdın? Bu kadar bağırmanın nedeni bu mu?' şeklindeki mesaj hakarettir. Melih Gökçek'in bir kadına karşı kullandığı bu sözler kamu görevi ile ne kadar uyuşuyor?” diye tepki göstermiş ve davayı AYM’ye taşımıştı.
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