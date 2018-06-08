Melih Gökçek'e büyük şok! 'Edepsiz' sözü ifade özgürlüğü sayıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Twitter üzerinden bir kadın kullanıcıya hakaret ettiği iddiası ile 2013'de “edepsizsinmelihgokcek” etiketiyle açılan hesaba “Tamam Melih Gökçek edepsizdir, Ankara'nın yarısından fazlası buna şahit zaten, yetmez mi” mesajı atan Eyüp Hanoğlu'nun 5 yıllık hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Gökçek tarafından hem tazminat, hem de ceza davasıyla karşı karşıya kalan ve aldığı tazminat cezasını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan Hanoğlu’na Yüce Mahkeme’den iyi haber geldi. AYM, Melih Gökçek için ‘Edepsiz’ ‘Terbiyesiz’ denmesini, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi ve Hanoğlu lehine karar verdi. Karara göre; Melih Gökçek, Eyüp Hanoğlu’nun tüm dava masraflarını karşılayacak ve ona 4 bin lira da tazminat ödeyecek.

NE OLMUŞTU?



Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 yılında yaptığı ‘kürtaj’ açıklaması sonrası, sosyal medyada açıklamalarda bulunmuş, kendisine tepki gösteren bir kadına ise “Sen çok mu kürtaj yaptırdın? Bu kadar bağırmanın nedeni bu mu?” diye mesaj atmıştı. Kadının; Gökçek’ten gelen mesajı duyurması üzerine ise Melih Gökçek hakkında sosyal medyada kampanya başlatılmış, ‘EdepsizsinMelihGökçek’, ‘TerbiyesizsinMelihGökçek’ başlığıyla twitter’da binlerce mesaj atılmıştı.