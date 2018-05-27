Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, Türkiye'de son günlerde doların artması hakkında Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

'KRİZ DEĞİL, KÜRSEL SALDIRI'

Gökçek yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de doların yükselmesi ve Türk parasının değerinin düşmesi kesinlikle kriz değil küresel güçlerin ekonomik saldırısıdır. Putin 2012'de % 64 oy aldı kürsel güçler 6 yılda rublenin değerini %94 düşürdüler. Rus halkı 2018'de Putin'in oyunu % 76'ya çıkarttı. Çünkü Rus halkı bu tezgahı yemedi. Peki bizler bu tezgahı Türkiye'de yer miyiz? Niye biz ahmak mıyız? ' ifadelerini kullandı.

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Not: Rusya’da Devlet Başkanlığı seçimi 6 yılda bir yapılır... pic.twitter.com/kzryat6onD — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 27 Mayıs 2018



