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Melih Gökçek gitti, Ankara'da AK Parti oyları arttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 09:50 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, istifa eden Melih Gökçek'in ardından göreve gelen Mustafa Tuna'nın Ankara'da AK Parti'nin oylarını arttırdığını iddia etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Melih Gökçek'in gitmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna döneminin oylarını artırdığını söyledi.

Sabah Ankara’dan Aykut Gören’e konuşan Yamalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın ulaşım alanında yaptığı dokunuşların kentte pozitif hava estirdiğini söyledi.

Yamalı, "Melih Bey çok büyük hizmetleri olan ve sadece Ankara'da değil, Türkiye'de de birçok belediye başkanına model bir belediye başkanı… Onun değişiminden sonra Mustafa Tuna da sıcak dokunuşlar yapan ve şehirde olumlu hava estiren bir belediye başkanımız oldu. AK Parti'li belediyelere desteğin Ankara'da 2014 yerel seçimlerinin çok üzerinde olduğunu gözlemliyoruz. Herkes 2019 çok zor geçecek diye düşünüyor. Biz 2019'un çok iyi geçeceğine inanıyoruz" görüşünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti mustafa tuna Ankara Melih Gökçek

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
zaten amaç o değilmiydi!!
Hangi partiden olursa olsun böyle yalaka tiplerden nefret ediyorum... Lan daha iki üç ay önce Gökçek başkandı, o zaman niye böyle bir beyanat vermedin... Ne de çabucak adam gömüyorsunuz... Haaa Gökçeği hiç sevmem onu da belirteyim...
Yalan haber, algı yapıyolar. 2019 seçimlerinde akepe iktidar olamaz farkındalar zaten. İki karaktersiz bir aryaa gelip ittifak yapmalarının sebebi bu
Zaten Melih Gökçek wc'ye gitse oylar artar. Öteki Mekiğin yaptıklarını yoktirsa gene artar. Büyüme desen yüzde yedibuucuk. Ama millet aç, cepte para yok, dış borç toplamı 600 milyar dolar ve cari açık ilk çeyrekte 53 milyar dolar. Bakın ben sahte diploma ile yazmıyorum bunları. Kapı gibi diploma var
daha çok çalacağız diyorsun yani
HHahahahaha Ankara da Melih Gökçek zaten kaybedecekti bu değişim sonrası en az 5 puan daha oy kaybetti Akp hrpsi hikaye çıkın gerçek bir anket yapın Ankara lılara sorun. Mansur Yavaş aday olsun hangi parti olursa olsun kazanır örnek
türkiye sırf ankara değil akp kan kaybetmeye devam ediyor
haklsıın bu hırsız melih ankarayı batırdı ALLAH AĞZINDAN BURNUNDAN GETİRSİN HIRSIZ
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