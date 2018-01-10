Melih Gökçek hakkında rapor: Ankara'yı hasarlı başkent haline getirdi

Mimarlar Odası Ankara Şubesince hazırlanan raporda Gökçek döneminde "başkentte yaşanan tahribat" yer alıyor.
Raporu Saygı Öztürk Sözcü'deki köşesinde kaleme aldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ayrıca 20 Ocak'ta “Ankara Rapor – Gökçek Dönemi Hasar Tespiti” sempozyumu düzenleyecek. Sempozyumda 1994-2017 yılları arasında Melih Gökçek'in uygulamaları konuşulacak.
500 sayfalık kapsamlı bir kitap olarak basılan rapor, “Kent İzleme Merkezi” tarafından akademisyenlerin görüşleri de alınarak hazırlandı. "Ankara'nın hasarlı bir başkent” olduğu belirtilen raporda, metroya harcanması gereken paranın, alt-üst geçitlere harcanıp kentin bütünlüğünün bozulduğu, şehrin parçalara ayrılmış durumda olduğu ifade ediliyor.
Raporda, Kızılay, Tandoğan, Sıhhiye meydanlarının yok edildiği, meydan kavramının Gökçek'le birlikte kaybolduğu belirtiliyor. Raporda, Cumhuriyetin simge yapılarıyla hesaplaşmaya girişildiği, İller Bankası binası yıktırıldığı ve yerine cami yaptırıldığı da yer alıyor.
Raporda "Gökçek döneminde yaratılan hasarın" nasıl giderileceği, yeni dönemde Ankara'nın yaralarının nasıl sarılacağı da 13 başlık altında ele alınıyor.
Bülent Arınç ile yaşadığı kavga sırasında "Ankara'yı parsel parsel satmakla" suçlanan Melih Gökçek'in uygulamaları, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan tarafından defalarca yargıya taşınmıştı.
Yazısında Gökçek'in bir kısmını Cumhurbaşkanlığı Külliyesine terk edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisinin, Ankapark uğruna elden çıkarıldığını anlatan Saygı Öztürk, park için harcanan 2 milyar lirayı hatırlatarak, yüzde 85'i tamamlandığı açıklanan proje için işletmeci bulunamadığını belirtiyor. Öztürk, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın şu sözlerini de aktarıyor: "Oyuncakların bakımı, elektrik, su gibi giderleri yıllık 1 milyar lira olarak hesaplanıyor. Eski para değerine göre 1 katrilyon lira. Girişte bir kişiden 50 lira alınırsa, yılda 18 milyon kişi gelirse ancak masrafı karşılanabilecek. Oyuncakların önemli bir bölümü 4 yıl önce kuruldu. Bakım ve onarımlarının yapılması gerekir. Böyle bir ölü yatırıma da kimse talip olmuyor. Bu park oradan kaldırılsın, bugüne kadar yapılan harcamaların parası da Gökçek'ten tahsil edilsin. Melih Gökçek, Ankara'nın simgeselliğini bozdu, simge yapıları yıktı, temsil aksını değiştirdi. O nedenle Gökçek'e bunun hesabının sorulması gerekir."
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