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Melih Gökçek hakkında rapor: Ankara'yı hasarlı başkent haline getirdi

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 13:42 | Son Güncelleme 1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine, "ayak sürüme" olarak değerlendirilen bir sürenin ardından görevinden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında rapor hazırlandı. Ankara'yı "hasarlı başkent" haline getirdiği ileri sürülen Gökçek'ten hesap sorulması istendi.

Melih Gökçek hakkında rapor: Ankara'yı hasarlı başkent haline getirdi

Mimarlar Odası Ankara Şubesince hazırlanan raporda Gökçek döneminde "başkentte yaşanan tahribat" yer alıyor.

Raporu Saygı Öztürk Sözcü'deki köşesinde kaleme aldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ayrıca 20 Ocak'ta “Ankara Rapor – Gökçek Dönemi Hasar Tespiti” sempozyumu düzenleyecek. Sempozyumda 1994-2017 yılları arasında Melih Gökçek'in uygulamaları konuşulacak.

500 sayfalık kapsamlı bir kitap olarak basılan rapor, “Kent İzleme Merkezi” tarafından akademisyenlerin görüşleri de alınarak hazırlandı. "Ankara'nın hasarlı bir başkent” olduğu belirtilen raporda, metroya harcanması gereken paranın, alt-üst geçitlere harcanıp kentin bütünlüğünün bozulduğu, şehrin parçalara ayrılmış durumda olduğu ifade ediliyor.

Raporda, Kızılay, Tandoğan, Sıhhiye meydanlarının yok edildiği, meydan kavramının Gökçek'le birlikte kaybolduğu belirtiliyor. Raporda, Cumhuriyetin simge yapılarıyla hesaplaşmaya girişildiği, İller Bankası binası yıktırıldığı ve yerine cami yaptırıldığı da yer alıyor.

'Mahalledeki kepçeyi bile daha çok kişi izliyor'

Raporda "Gökçek döneminde yaratılan hasarın" nasıl giderileceği, yeni dönemde Ankara'nın yaralarının nasıl sarılacağı da 13 başlık altında ele alınıyor.

Bülent Arınç ile yaşadığı kavga sırasında "Ankara'yı parsel parsel satmakla" suçlanan Melih Gökçek'in uygulamaları, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan tarafından defalarca yargıya taşınmıştı.

Melih Gökçek'in en yakınındaydı! Görevden alındı

Yazısında Gökçek'in bir kısmını Cumhurbaşkanlığı Külliyesine terk edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisinin, Ankapark uğruna elden çıkarıldığını anlatan Saygı Öztürk, park için harcanan 2 milyar lirayı hatırlatarak, yüzde 85'i tamamlandığı açıklanan proje için işletmeci bulunamadığını belirtiyor. Öztürk, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın şu sözlerini de aktarıyor: "Oyuncakların bakımı, elektrik, su gibi giderleri yıllık 1 milyar lira olarak hesaplanıyor. Eski para değerine göre 1 katrilyon lira. Girişte bir kişiden 50 lira alınırsa, yılda 18 milyon kişi gelirse ancak masrafı karşılanabilecek. Oyuncakların önemli bir bölümü 4 yıl önce kuruldu. Bakım ve onarımlarının yapılması gerekir. Böyle bir ölü yatırıma da kimse talip olmuyor. Bu park oradan kaldırılsın, bugüne kadar yapılan harcamaların parası da Gökçek'ten tahsil edilsin. Melih Gökçek, Ankara'nın simgeselliğini bozdu, simge yapıları yıktı, temsil aksını değiştirdi. O nedenle Gökçek'e bunun hesabının sorulması gerekir."

Melih Gökçek'e kötü haber!
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Melih Gökçek rapor Recep Tayyip Erdoğan Ankara

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Gökçek geldiğinde ilk icraatı Ank.simgesi olan Hitit sembollerini kaldırıp yerine camili Atakuleli sembol kazıtması olmustur.YAni adamın kafasındaki mesele özünde Belediyeciilik değil böyle tarihten saymadığı sembolleri yoketmek, siyasette laf cambazlığı yapmak, oy gelmeyen semtlerde hizmeti aksatmak, iç anadolu için elzem olan ormanlaşmayı bir tarafa bırakıp, yollar açmak, genişce kaldırımların yarısını yola dahil etmek, böylece 1 kişinin dahi yürüyemeyeceği yeni kaldırım konseptini,vb. yaymak olmuştur.
İller Bankasının yıkılıp yerine cami yapılması ve çevre düzenlemesi çok şık oldu. Aynı şekilde Türk Hava Kurumu ile Radyo evi ana bina (Taş Bina) hariç yıkılarak Etnoğrafya müzesi ile Resim Heykel Müzesinin önü açılsın. Hiç olmazsa Atatürk Bulvarından geçerken Cumhuriyetimizin simge yapılarını böylelikle göz önüne çıkarmış olalım.
sadece melih gökçek mi?? memleket onarılamaz hasarlarla dolu peki yapan kim bugünkü iktidar, malum şahıs ve saz arkadaşları!!! peki onlardan niçin neden hesap sorulmuyor ama onlar hemen KANDIRILDIK der paçayı yırtar. ülkedeki hakim ve savcılarda sadece her zaman yaptıkları gibi izler
HIRSIZA HESAP SORULMAZ İSE ONU ORDAN ALMANIN HİÇ BİR ANLAM VE İFADESİ YOK, ZATEN 2019 YILI SONUYDU. AMA BUNUN HESABINI ER YADA GEÇ ÖDEYECEK BU ŞEREFSİZE HER OY VEREN ONUN HIRSIZLIĞINA ORTAK VE VEBALDEDİR.
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