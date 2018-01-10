Melih Gökçek hakkında rapor: Ankara'yı hasarlı başkent haline getirdi

Mimarlar Odası Ankara Şubesince hazırlanan raporda Gökçek döneminde "başkentte yaşanan tahribat" yer alıyor.

Raporu Saygı Öztürk Sözcü'deki köşesinde kaleme aldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ayrıca 20 Ocak'ta “Ankara Rapor – Gökçek Dönemi Hasar Tespiti” sempozyumu düzenleyecek. Sempozyumda 1994-2017 yılları arasında Melih Gökçek'in uygulamaları konuşulacak.

500 sayfalık kapsamlı bir kitap olarak basılan rapor, “Kent İzleme Merkezi” tarafından akademisyenlerin görüşleri de alınarak hazırlandı. "Ankara'nın hasarlı bir başkent” olduğu belirtilen raporda, metroya harcanması gereken paranın, alt-üst geçitlere harcanıp kentin bütünlüğünün bozulduğu, şehrin parçalara ayrılmış durumda olduğu ifade ediliyor.

Raporda, Kızılay, Tandoğan, Sıhhiye meydanlarının yok edildiği, meydan kavramının Gökçek'le birlikte kaybolduğu belirtiliyor. Raporda, Cumhuriyetin simge yapılarıyla hesaplaşmaya girişildiği, İller Bankası binası yıktırıldığı ve yerine cami yaptırıldığı da yer alıyor.

Raporda "Gökçek döneminde yaratılan hasarın" nasıl giderileceği, yeni dönemde Ankara'nın yaralarının nasıl sarılacağı da 13 başlık altında ele alınıyor.