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Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 00:13 | Son Güncelleme

Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek Twitter'da atılan ""Muharrem İnce yüzde 28 bile alamayacak. İddiaya giren varsa buyursun." tweet'ine çok sert tepki gösterdi. Gökçek, "Bu Ankara Kuşu kalıbımı basarım kripto... Sen AK Partili gibi gözüken bir fitnecisin" diyerek ateş püskürdü.

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

Twitter'da ANKARA KUŞU adlı hesap 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin, "Muharrem İnce yüzde 28 bile alamayacak. İddiaya giren varsa buyursun." diye tweet attı. Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek bu tweet'e sert tepki gösterdi.

"FİTNECİ KRİPTOSUN"

Gökçek, "Bu Ankara Kuşu kalıbımı basarım kripto... Şu lafa bak. “Muharrem İnce yüzde 28 bile alamayacak”. Yani Zimmen CHP'yi 25/27 alır diye ima ediyorsun. Şu ana kadar senin telaffuz ettiğin rakamı hiçbir anket firması telaffuz etmedi. Sen AK Partili gibi gözüken bir fitnecisin." diye tepki gösterdi.

İŞTE GÖKÇEK'İN TWEET'LERİ

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Twitter ANKARA KUŞU muharrem ince CHP

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