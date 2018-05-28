Melih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmaz

MHP Mersin milletvekili Baki Şimşek, Atatürk Orman Çiftliği'nin bir bütün olarak korunabilmesi gerektiğini savunarak Gökçek'in yıllardır tamamlanamayan projesi için ‘'Nüfusu 5 milyonu bulan bir Ankara'da elimizde kalan son yeşil parçayı kaybetmeseydik. Ama maalesef Ankapark, Ankaralının tabiriyle ‘beton park' olarak gerçekleşmiştir. Bir şey yapıyoruz, yaptıktan sonra bunu yasaya uydurmaya çalışıyoruz'' dedi.

Şimşek, ‘'Ankapark'la ilgili eleştirilerimizi getirmekteyiz. İnşallah bundan sonra her zaman yapanın yaptığı yanına kar kalmaz. Öncelikle planlamalar yapılır, projeler çizilir, izinler alınır ve yatırımlar bundan sonra yapılır'' yorumu da yaptı.

ŞEKER FABRİKALARI

Satışa çıkarılan 14 şeker fabrikasının geçen yılki zararı 70 milyon lira olarak açıklanırken, Gökçek'in Ankapark'a harcadığı para ise 1 milyar 563 milyon lirayı buldu. Projenin bitmesi için 741 milyon lira daha gerekiyor. CHP Ankara milletvekili Levent Gök de “240 adet dinozor maketine 10 milyon lira yatırıldı. Park bitmedi, Gökçek de gitti” demişti. Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise projenin tamamlanabilmesi için 741 milyon liraya ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.

EN BÜYÜK TEMA PARK

İstifa eden Melih Gökçek, bin 217 oyuncak ile Ankapark'ın Avrupa'nın en büyük tema parkı olduğunu belirterek, “Çinliler talip, Katarlılar talip, Arabistan'dan ilgilenenler var” demişti. Gökçek, 86 bin metrekaresi kapalı, 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğündeki Ankapark'ın 23 Nisan 2018'de açılacağını duyurmuştu ancak ömrü vefa etmedi.



