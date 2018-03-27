Melih Gökçek’in en büyük hayali az daha kül oluyordu

Başkentte Ankapark inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yenimahalle'deki Ankapark eğlence merkezi inşaatı sırasında oyun çadırlarından biri, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımla tutuştu. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede tüm çadıra yayıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.
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