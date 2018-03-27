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Melih Gökçek’in en büyük hayali az daha kül oluyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 17:58 | Son Güncelleme

Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in "en büyük hayalim" dediği projelerden biri olan Ankapark inşaatında çıkan yangın hasara neden oldu.

Başkentte Ankapark inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yenimahalle'deki Ankapark eğlence merkezi inşaatı sırasında oyun çadırlarından biri, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımla tutuştu. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede tüm çadıra yayıldı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ANKAPARK’ Melih Gökçek yangın

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