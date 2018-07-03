Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Melih Gökçek, çocuk istismarcıları ve katilleri için idam talebinde bulunarak Twitter hesabı üzeründe bir anket düzenlemişti. Gökçek'in düzenlediği ankete 109.805 kişi katıldı.
Gökçek, yaptığı anketin sonuçlarını paylaşarak, ' Sn. Cumhurbaşkanım, Sn. milletvekilleri söz sizin..' açıklamasında bulundu.
İşte Gökçek'in anketinin sonuçları...
“ÇOÇUK TACİZCİLERİNE VE KATİLLERİNE HANGİ CEZA VERİLMELİ” ANKETİMİZE REKOR BİR KATILIM OLDU...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 3 Temmuz 2018
109.805 KİŞİ KATILDI...
MEVCUT KANUN YETER DİYEN SADECE %1.
KESİN İDAM DİYENLER % 75.
MUTLAK CEZA YÜKSELSİN DİYENLER % 99.
SN CUMHURBAŞKANIM,
SN MİLLETVEKİLLERİ
SÖZ VE YETKİ SİZİN... pic.twitter.com/WjTDZ4aY5M
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Filistin Hükümet Sözcüsü Ebu Rudeyne: İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır
Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!
Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
O model telefonu olanlar dikkat! Rehberdekilere rastgele fotoğraf gönderiyor!
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Rita Ora annesiyle tatilde
Okuyucu Yorumları 0 yorum