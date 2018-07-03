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Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 22:31 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından çocuk istismarcıları ve katillerinin idamı için anket düzenledi. Gökçek'in düzenlediği ankete rekor bir katılım oldu. Öte yandan mevcut yasanın devam etmesi gerektiğini düşünenlerin oyu ise %1'de kaldı.

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Melih Gökçek, çocuk istismarcıları ve katilleri için idam talebinde bulunarak Twitter hesabı üzeründe bir anket düzenlemişti. Gökçek'in düzenlediği ankete 109.805 kişi katıldı.

SÖZ VE YETKİ SİZİN

Gökçek, yaptığı anketin sonuçlarını paylaşarak, ' Sn. Cumhurbaşkanım, Sn. milletvekilleri söz sizin..' açıklamasında bulundu.

İşte Gökçek'in anketinin sonuçları...

anket


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