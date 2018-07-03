Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Melih Gökçek, çocuk istismarcıları ve katilleri için idam talebinde bulunarak Twitter hesabı üzeründe bir anket düzenlemişti. Gökçek'in düzenlediği ankete 109.805 kişi katıldı.

SÖZ VE YETKİ SİZİN

Gökçek, yaptığı anketin sonuçlarını paylaşarak, ' Sn. Cumhurbaşkanım, Sn. milletvekilleri söz sizin..' açıklamasında bulundu.

İşte Gökçek'in anketinin sonuçları...

“ÇOÇUK TACİZCİLERİNE VE KATİLLERİNE HANGİ CEZA VERİLMELİ” ANKETİMİZE REKOR BİR KATILIM OLDU...

109.805 KİŞİ KATILDI...

MEVCUT KANUN YETER DİYEN SADECE %1.

KESİN İDAM DİYENLER % 75.

MUTLAK CEZA YÜKSELSİN DİYENLER % 99.



SN CUMHURBAŞKANIM,

SN MİLLETVEKİLLERİ

SÖZ VE YETKİ SİZİN... pic.twitter.com/WjTDZ4aY5M — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 3 Temmuz 2018



