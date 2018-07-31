Melih Gökçek'in sözleri Ankara'yı karıştıracak: Neci olduğunu Kızılay'da kendi yüzüne söyledim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 9 ay önce istifa eden Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in izleri kentten tek tek siliniyor. Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından, Ankara'nın farklı noktalarında Melih Gökçek döneminde yapılmış bazı materyalleri kaldırmıştı. Bunlar arasında belediye önündeki fıskiye, Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı'na yerleştirilen dev dinozor maketi, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan ışıklı lale heykeli bulunuyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, selefi Gökçek'in ismini parklardan sildirdiği ortaya çıkmıştı. Ankara'nın tarihi ünlü parklarındaki levhalarda yer alan “İ. Melih Gökçek” ifadesi kaldırılmıştı. “BUGÜNE KADAR CEVAP VERMEDİM AMA…” Olayın ardından Melih Gökçek, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gökçek, “Teşekkürler Adnan... Görevini yapmakta gecikmiştin... Medyaya telefon açıp tek tek haber verdiğin için teşekkür ediyorum...” mesajını paylaşmıştı.

Gökçek daha sonra ise şu açıklamalarda bulunmuştu: “Bugüne kadar cevap vermedim ama adımın parklardan kaldırılmasına değil, bunun belediye de çalışan birisi tarafından gazetelere telefon açarak ‘haberi atlamayın, fotoğrafta gönderdik’ demesine canım sıkıldı. Twitimin altına yapılan yorumlara teşekkür ediyorum. Tek tek rt edemedim.” YUVA’DAN AÇIKLAMA: “BEN ASLA HİÇBİR GAZETECİYİ YA DA BAŞKA BİRİSİNİ ARAYARAK…” Gökçek’in hedefinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yuva şu ifadeleri kullandı: “Ankara Büyükşehir Belediyemizin önceki başkanı Sayın Melih Gökçek'in sosyal medya üzerinden şahsımla ilgili iddiaları bu açıklamayı yapmam gereğini doğurmuştur. Ne benim ne de belediyemizin iddia edildiği gibi bir algı çabası asla olmadı ve olamaz. Bu yönde de bir politika zaten bize ve mensubu olmaktan onur duyduğum kurumumuza asla yakışmaz. Ben asla hiçbir gazeteciyi ya da başka birisini arayarak böyle bir haberin yapılmasını istemedim, istemem de. Haberi yapan gazeteciyi de 9 yıldır görmedim, 9 yıldır da hiç konuşmadık. ‘Haberi atlamayın, fotoğraf da gönderdik’ diye bir ifadem de asla kimseye olmadı.

Önceki başkanımız Sayın Gökçek'in şahsına veya belediyemiz kurumsal kimliğine zarar verebilecek hiçbir yayını desteklemem de söz konusu dahi olamaz. Hatta bu yönde çaba içerisinde olanlara karşı tavrımı da tüm Ankara'daki gazeteci arkadaşlarımız bilir. Sayın Gökçek'ten benim böyle bir görüşme yaptığımı, birine böyle bir şey söylediğimi ispat etmesini bekliyor, sayın başkanımızı bu şekilde yanlış yönlendiren ve kendisine yalan söyleyenleri de Allah'a havale ediyorum.” “GAZETECİLER GELDİ VE TÖRENLE DİNOZORU KALDIRTTIN” Yuva’nın açıklamalarına Gökçek’ten yanıt gecikmedi. Gökçek de sosyal medya hesabından şu ifadelerle Yuva’ya yanıt verdi: “Adnan Yuva parklarda Melih Gökçek isminin sildirilmesi ile ilgili bir açıklama yapmış... Adnan doğruyu söylemiyorsun... Senin Ankara Büyükşehir Belediyesin de göreve gelmenden, bugüne kadar yaptıklarına; Birincisi partimize zarar vermemek adına, ikincisi görevden ayrıldı hazmedemedi demesinler diye ses çıkartmadım. Artık bardağı iyice taşırdın... Daha göreve gelir gelmez ilk icraatın, AOÇ meydanında Ankapark’ın tanıtıcı figürü dinozoru kaldırtmak oldu...

Görevlilere dinozoru kaldırmak için talimatı bizzat sen verdin. Belediye personeli derhal emrini yerine getirdi ve sabah 8.30/9.00 sıralarında dinozor heykelini kaldırdı. Sen dinozoru kaldıran personele telefon açıp; ‘dinozoru niye erken kaldırdınız? Saat 11.00’de gazeteciler gelecekti. Hemen dinozoru yeniden yerine monte edin.’ dedin Gazeteciler geldi ve törenle dinozoru kaldırttın… Medya gündemi dinozor olmuştu... O anda zafer sarhoşluğu içindeydin... Bu iş medyada gündeme gelmenin en kolay yoluydu… Ve sökmeler yıkmalar süratle devam etti...” “ERTESİ GÜNÜ GAZETELER ADNAN’IN ZAFERİNİ İLÂN EDECEKTİ” “Arkasından Esenboğa yolundaki iki futbol heykelini trafik güvenliğini tehdit ettiği gerekçesi ile kaldırttın. Dikildiğinden bu yana hiçbir sıkıntı olmamışken, bir bahane gerekliydi.. O da bula bula, trafik güvenliği oldu!” diyen Gökçek açıklamasını şöyle sürdürdü: “Adnan, inanılmaz gaza gelmişti. Bu sefer hedef Kızılay’daki 15 Temmuz’un sembolü olan dijital bayrağın ortadan kaldırılmasıydı. Adnan’ın talimatı ile söküm başladı. Gazeteciler, TV’ciler Kızılay’da keyifle sökümü izliyordu. Ertesi günü gazeteler Adnan’ın zaferini ilân edecekti.

Fakat Adnan’ın planlarını o gece gerçekleşen bir olay bozdu... Sn. Cumhurbaşkanı havaalanında Sn. Mustafa Tuna’ya bu tip olaylarla gündeme gelmemesini tenbih etmişti. Fakat Kızılay’da söküm işleri ilerlemişti. Adnan çözüm üretmeliydi... Adnan açıklama yaptı; ‘Kızılay’da dijital bayrak tamir için kaldırılmıştır. Tamir edilip tekrar yerine koyulacaktır...’ Tabi bu doğru değildi. Önemli olan kamuoyuna karşı zevahiri kurtarma numarasıydı. Nitekim, 9 ay geçti ne tamir var, ne yeniden yerine konma dijital bayrak sökülmeden İntetra firması, sökülmeden yerinde tamir için 250.000 TL teklif etmişti... Bunu kabul etmeyen Adnan, sıkışınca firmadan fiyat istedi... Firma sökülürken cihazın tamamen tahrip edildiğini ve tamir edilemeyeceğini söyledi. Adnan sıkışmıştı... Firmadan yeni dijital bayrak yapılması istendi... Firma 415.000 dolar istedi... Zimmet çıkacağı korkusuyla bu da kabul görmedi... Ankara da, Ankaralılar da tamiratı (!) bekliyor...” “BEN ADNAN YUVA’NIN AK PARTİLİ OLDUĞUNA KESİNLİKLE İNANMIYORUM...”