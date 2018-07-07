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Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 08:13 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından paylaştığı 'tecavüz' tweeti büyük tepki topladı.

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek, Twitter adresinden tepki toplayan bir tweet attı. ODTÜ’de dün gerçekleştirilen mezuniyet töreninde açılan ve üzerinde “Tecavüze sebep olan şeyler” yazan pankartın fotoğrafını paylaştı.

Pankartta yer verilen, “Gece dışarı çıkmak, mini etek giymek, sarhoş olmak, cilveleşmek” ve “Tecavüzcü” seçeneklerini gören Gökçek, attığı tweetinde, “Madem nedenini biliyorsunuz, siz de ilk dördünü yapmayın yapanlar salak mı” ifadelerini paylaştı.

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İşte o paylaşım:

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Paylaşıma gelen tepkilerin bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek ODTÜ Twitter

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
DÜN YANIMDAN GEÇEN BİR BAYAN ÖYLE AÇILMIŞTI Kİ RESMEN OMUZ VE GÖĞÜSLERİ GÖZLERİME GİRECEKTİ. TAM DA AZDIĞIM BİR SIRADAYDI. NE YAPMALI SİZCE.... BAZEN KENDİNİ KONTROL EDEMİYORSUN. HAL BÖYLE OLUNCA KARŞI CİNSİN DİKKATLİ OLMASI LAZIM...
bence tam gökçeke göre bir paylaşım. ne olduğunu bunların herkes anlasın. bu tür insanlar kendi başlarına gelmeden anlamazlar ve herşey ile dalga geçerler
Adam (Melih) Haklı Beyler Bayanlar Dağılın. Ama Tecaviz olayının çözümü ise tarafı dinlemeden direk idam olmalı ki caydırıcı olsun...
ki bu insan seneler boyu başkentte belediye başkanlığı yapmış..hayli ilginç bi durum
Süzme Kavas.
SAPIKLIK KIYAFETE BAGLI DEGILDIR BEYINDEN KAYNAKLANIR SIZDEKI BEYINDEN GELEN DUSUNCELER GIBI
saracak yer arıyor işte bunak
eveeeeeeeetttt, şimdi, başkasına hemen uygulanan " suçu ve suçluyu övmek " suçundan melih hakkında hemen işlem yapılsın, hadi bakiiimm, yapılacak mı? HAYIIIIIIIR. Nedeeeeeeenn ?
Melih bir teste kendin için yapsana insan olup olmadığını sorgulasan ya. Komik yaratık
9 yaşındaki çocukla evlenilebilir diye fetva veren mahlukları düşünce özgürlüğü ile bağdaştıran iktidarın hiç mi payı yok. Bir erkeğin, bir kadına dokunamaz günahtır, zinadır, ahlaksızlıktır baskısı cinsellikte çocukluktan başlayarak sapık bir neslin yetişmesine sebep olmaktadır. Çocuklara ve kadınlara cinsel saldırılar AKP dönemin %200 ve %300 lere varan artışlar olmuştur. AKP bu sorunu çözmek istiyorsa cinsel istismar sorununu masaya yatırırken; Üniversitelerde yetkili bilim insanlarından yardım almalı, fetullah gibi cemaat liderlerinden değil. Ama AKP baskısı altında, hangi profesör bu konu
Kim en namuslu gibi davranıyorsa bilinki en namussuzu odur
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