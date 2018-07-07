Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek, Twitter adresinden tepki toplayan bir tweet attı. ODTÜ’de dün gerçekleştirilen mezuniyet töreninde açılan ve üzerinde “Tecavüze sebep olan şeyler” yazan pankartın fotoğrafını paylaştı.

Pankartta yer verilen, “Gece dışarı çıkmak, mini etek giymek, sarhoş olmak, cilveleşmek” ve “Tecavüzcü” seçeneklerini gören Gökçek, attığı tweetinde, “Madem nedenini biliyorsunuz, siz de ilk dördünü yapmayın yapanlar salak mı” ifadelerini paylaştı.

İşte o paylaşım:



Paylaşıma gelen tepkilerin bazıları:





