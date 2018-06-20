Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, 24 Haziran seçimlerine çok az bir süre kala Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
Gökçek, Twitter hesabından yaptığı ankette, şu ifadeleri kullandı;
"Sizce bu seçimi AK Parti/MHP Cumhur İttifakı mı kazanır, yoksa FETO/Batı destekli teröristler mi kazanır?
Anket sonunda yorumumu bekleyin.
Not: Süre 4 saat...
-Cumhur İttifakı kazanır
Kılıçdaroğlu'nun avukatları tarafından yapılan başvuruda, Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve düzenlediği anket ile CHP'yi “terörist ilan ettiği” bunu da suç oluşturduğu vurgulandı.
Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı
Hakkari'den kahreden şehit haberi!
Ankara son noktayı koydu: ilk F-35 teslimatı yarın
ABD diken üstünde! Utanç kamplarına tepki büyüyor!
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor
Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Doktorlar hastalığını bile bulamamıştı! Talihsiz kadının hayatını 2 tesisatçı kurtardı
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
Okuyucu Yorumları 2 yorum