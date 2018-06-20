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Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 14:01 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine 4 gün kala Twitter hesabından yaptığı anket ile sosyal medyada büyük tepki çeken Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'e kötü haber geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Melih Gökçek hakkında 'Hakaret ve suç işlemeye tahrik' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, 24 Haziran seçimlerine çok az bir süre kala Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Gökçek, Twitter hesabından yaptığı ankette, şu ifadeleri kullandı;

"Sizce bu seçimi AK Parti/MHP Cumhur İttifakı mı kazanır, yoksa FETO/Batı destekli teröristler mi kazanır?

Anket sonunda yorumumu bekleyin.

Not: Süre 4 saat...

-Cumhur İttifakı kazanır

  • Teröristler kazanır"

MELİH GÖKÇEK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kılıçdaroğlu'nun avukatları tarafından yapılan başvuruda, Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve düzenlediği anket ile CHP'yi “terörist ilan ettiği” bunu da suç oluşturduğu vurgulandı.

İŞTE GÖKÇEK’İN BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLAN O ANKETİ;

gokcek-anket

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Boş boş oturmaktan kafayı yedi
Hangi küfürü hakareti yapsam bu mahlukatı anlatmaz.
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