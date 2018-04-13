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Melih Gökçek, Soner Yalçın'a yanıt verdi! La Casa De Papel tartışması büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

Melih Gökçek'in La Casa De Papel dizisiyle ilgili yaptığı paylaşımların etkisi sürüyor. Gökçek, yazısında kendisiyle alay eden Soner Yalçın'a yanıt verdi.

Melih Gökçek, Soner Yalçın'a yanıt verdi! La Casa De Papel tartışması büyüyor

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Twitter hesabından La Casa De Papel dizisiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla alau etti. Soner Yalçın'a yine Twitter'dan yanıt veren Gökçek "ABD'nin Brezilya'daki ayak oyunlarını anlatan sensin, La Casa De Papel'de ABD parmağı bulamayacak kadar zekisin" mesajını paylaştı.

İşte Melih Gökçek'in Soner Yalçın'a cevap verdiği o tweet'ler;

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Soner Yalçın'ın yazısından öne çıkan bölümler ise şöyle;

Netflix'te yayınlanan İs­panya dizisi Türkiye'de fenomen oldu!

Öyle ki:

Dizinin ikinci sezon tanıtımı için Türkiye'de tanıtım filmleri çekildi.

Başta Melih Gökçek ol­mak üzere kimi yandaşlar hemen devleti uyardı:

–Gezi'yi düzenleyen üst akıl, La Casa de Papel'i isya­nın sembolü kabul etmiştir…

-Devlet yetkilileri kesinlikle konuyu araştırmalıdır…

-Dizi subliminal mesaj ve­riyor…

Cahiller cesur olur!

Diziyi seyretmedikleri belli…

Bugüne kadar seyrettiğim en anti-kapitalist dizi film La Casa de Papel.

Dizide, İspanyol Kraliyet Darphanesi'nin soygununu organize eden “Profe­sör” şunu diyor:

“2011 yılında Avrupa Mer­kez Bankası, hiç yoktan 171 milyar Euro yarattı. 2013'te 145 milyar Euro yarattı. Para nereye gitti biliyor musun? Bankalara! Doğrudan en zen­ginlere. Kimse Avrupa Merkez Bankası'na ‘hırsız' dedi mi?”

Asıl soyguncu kim?

Yaşamları boyunca hiç­bir politik ahlaki sorgula­ma yapmayan Gökçeklerin, inatla “muhbir vatandaşlığa” devam etmesine şaşırmamak lazım!

-'Üst akıl'ın ne olduğunu hâlâ kavrayabilmiş değiller.

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