Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP hakkındaki iddialarına bir yenisini ekledi.

"CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILACAK, TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ OYLANACAK"

CHP genel merkezi tarafından kurultay için yeterli imzayı toplayamadıkları açıklanan muhaliflerin yeni bir atağa hazırlandığını iddia eden Gökçek, CHP iç tüzüğündeki bir maddeyi paylaşan Gökçek, muhaliflerin 248 delege oyuyla olağanüstü kurultaya gideceğini ve tüzük değişikliği talep edeceğini iddia etti.

"DİKTATÖR BU KEZ KESİN BİTTİ"

Gökçek, "diktatör" dediği CHP lideri Kemal Kılıçdaorğlu'nun bu süreçte Genel Başkanlık'tan düşürüleceğini de öne sürdü. İşte Gökçek'in twitter'dan yaptığı açıklama:

Diktatör bu kez kesin bitti… Muhalifler önce tüzük değişikliği için olağanüstü kurultay’a gidecek… Olağan üstü kurultay için toplam delegenin % 20'sinin imzası yetiyor(248 kişi)…

Önce 48.maddenin 4 ve 5. fıkraları değiştirilerek seçim için salt çoğunluk şartı kalkacak, arkasından ikinci kez imza toplanacak. Bu kez muhtemelen 300 imza yeterli olacak ve seçim yapılacak.

"MUHARREM İNCE GENEL BAŞKAN OLACAK"

Korkan/korkmayan kapalı oylamada 800 oyla İnce’yi genel başkan yapacak. Geç olacak ama bu kez olacak.

"KEMAL KILIÇDAORĞLU'NUN TEK ÇÖZÜMÜ..."

KK için tek çözüm muhalif delegelerin en az 400’ünü ihraç etmek.

1️⃣DİKTATÖR BU KEZ KESİN BİTTİ…

MUHALİFLER ÖNCE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY’A GİDECEK…

OLAĞAN ÜSTÜ KURULTAY İÇİN TOPLAM DELEGENİN

% 20'SİNİN İMZASI YETİYOR(248 KİŞİ)…

ÖNCE 48.MADDENİN 4 VE 5.FIKRALARI DEĞİŞTİRİLEREK SEÇİM İÇİN SALT ÇOĞUNLUK ŞARTI KALKACAK➡️ pic.twitter.com/ovZmBsBtpP — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 9 Ağustos 2018

2️⃣ARKASINDAN İKİNCİ KEZ İMZA TOPLANACAK.

BU KEZ MUHTEMELEN 300 İMZA YETERLİ OLACAK VE SEÇİM YAPILACAK.

KORKAN/KORKMAYAN KAPALI OYLAMADA 800 OYLA İNCE’Yİ GENEL BAŞKAN YAPACAK.

GEÇ OLACAK AMA BU KEZ OLACAK.

KK İÇİN TEK ÇÖZÜM MUHALİF DELEGELERİN EN AZ 400’ÜNÜ İHRAÇ ETMEK???? — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 9 Ağustos 2018



