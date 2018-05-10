Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Son günlerde Erdoğan için başlatılan 'tamam' rüzgarı sürerken İbrahim Melih Gökçek de aynısını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için gündeme getirdi. Gökçek, sosyal medyadan bir anket başlattı.
Melin Gökçek'in tweeti şöyle;
TWİT ALEMİ ÇOK ÖNEMLİ BİR ANKET YAPACAĞIM...
YÜKSEK KATILIM BEKLİYORUM...
ANKET SÜRESİ 8 SAAT...
CHP’DE KILIÇDAROĞLU İLE DEVAM MI TAMAM MI?
(Benim oyumu mutlaka merak etmişsinizdir. Benimki devam.
Anketin altına yapılan yorumlardan bazıları ise şöyle;
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