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Melih Gökçek'ten La Casa De Papel için bomba iddia: Ali Koç'a suikast, Gezi ve darbe işareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:25 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosunda Ali Koç'a suikast, ikinci bir Gezi eylemi ve bir darbe işareti olduğunu söyledi.

Melih Gökçek'ten La Casa De Papel için bomba iddia: Ali Koç'a suikast, Gezi ve darbe işareti

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Ömer Turan isimli kullanıcının La Casa De Papel dizisinin fragmanı hakkındaki iddialarının ardından benzer açıklamalar Gökçek'ten de geldi.
Fragmanda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'a bir suikast düzenleneceğinin akla geldiğini iddia eden Gökçek, "Olayı inceledikçe bağlantılar düz mantıkla bile kurulabiliyor" diyerek bir dizi mesaj paylaştı.

Gökçek, Twitter'dan paylaştığı mesajında Netflix'in yetkililer tarafından sorgulanması gerektiğini de savundu.

Gökçek'in mesajları şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek La Casa De Papel Gezi gezi parkı Netflix ali koça suikast

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
kumda oyna...
Yüce Allah'ım sen bu kullarına akıl beyin ilim irfan ihsan ederken neden bu kulunu unuttun. neden şemsiye verdin bunun eline. Yok unutuyon neden bu ülkeye musallat ediyon dünya üzerinde o kadar gafil ülke varken neden bu kutsal ırk neden neden :D Arabistanda doğması gereken bir tip iken
başgan contaları iyice yaktın
Paranoyak bunlar. İstemedikleri herşeye fetöcü deyip kurtuluyorlar. Diziden bile korkutmaya başladılar. Yakında yağmur yağacak dışarı çıkmayın fetö darbe yapacak derler bu gidişle
Ulan iyice sıyırdınız :)
Herkesi susturdunuz muhalif olan korkmayın kimse gıkını çıkartmıyor koyun ettiniz milleti sizin olsun hersey
Tedavi şart...
Gökçek Bey bence önce diziyi izlesin sonra yorum yapsın diziyi izlememiş niye çav bella çalıyor diyor diziyi izlememiş bizi köşeye sıkıştılar sansınlar repliğini niye söylüyorlar diyor bunların hepsinin cevabı dizide sayın Gökçek diziyi izleseydiniz keşke komik duruma düşmezdiniz.
Melih Gökçek kimdi hatırlayan var mı? Üzülüyorum ben buna.
parsellerin hesabını vermemek için arada bir algı oluşturmak lazım. ama o parseller gün gelir tırmalar.
yalancı çoban ..
Birzamanların en büyük destekçilerinden olan seni kim ve kimler neden sorgulamadı.Neden atladın kimler atladı seni...?
acayip bir komplo teorisini (Stephen Hawking) bile düşünemezdi.buda gündeme girmek için kendni parcalıyor.yazık ya bu adam 25 sene ankarayı yönetmiş bumuydu diyemeden edemiyor İnsan.
ANLAŞILAN İLGİYE İHTİYACI ESKİ SABIK ZATIN...
2 senedir yazıyorsunuz çiziyorsunuz tamam sizin olsun hersey koltuk makam halk sustu herkesi susturdunuz daha ne istiyorsunuz bu milletten
bu adam iyice panoyarak oldu
Sen bu hikayeleri incelemeyi ehline bırakta neden istifa etmek zorunda kaldın onu millete açıkla. fötoşa verdiğin parseller sebeplerden biri olabilirmi?
Boş kalınca twitter yazarı olmuş anlaşılan fazla kaçırmış yada rüya tabirlerini fazla okumuş.
istifa ettirileceğini hangi diziden öğrendin onu da soyle.cok bilmiş...
korkma ya bukadar paranoyak oldular iyice :)
YALAN BUNDA RİYA ARSIZLIK NE ARARSANIZ BUNDA ULAN ADAMDA BİRAZ UTANMA ARLAMA OLUR BİR AYAĞIN ÇUKARA GİRMİŞ ORADAKİ HESABI DÜŞÜN İŞİN ZOR NASIL OLSA CEHENNEMİN EN GÜZEL KÖŞESİ BENİM DİYORSAN SÖZÜM YOK.
mynet manşet koyduğun habere bak, deli saçması...
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