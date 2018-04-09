Melih Gökçek'ten La Casa De Papel için bomba iddia: Ali Koç'a suikast, Gezi ve darbe işareti

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Ömer Turan isimli kullanıcının La Casa De Papel dizisinin fragmanı hakkındaki iddialarının ardından benzer açıklamalar Gökçek'ten de geldi.

Fragmanda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'a bir suikast düzenleneceğinin akla geldiğini iddia eden Gökçek, "Olayı inceledikçe bağlantılar düz mantıkla bile kurulabiliyor" diyerek bir dizi mesaj paylaştı.

Gökçek, Twitter'dan paylaştığı mesajında Netflix'in yetkililer tarafından sorgulanması gerektiğini de savundu.

Gökçek'in mesajları şöyle: