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Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 20:08 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, 24 Haziran seçimleri öncesi Twitter'dan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Ankara'daki mitingi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Miting alanında yaklaşık 2 milyon kişinin olduğunu söyleyen Muharrem İnce’nin aksine 50 bin kişinin olduğunu söyleyen Gökçek kendi hesabından yine çok tartışılacak bir anket başlattı.

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

24 Haziran seçimleri öncesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"PALAVRANIN DANİSKASI"

Melih Gökçek Muharrem İnce’nin Ankara mitingindeki konuşmasından bir bölümü yayınlayarak “Adamcağız bir atıyor bir atıyor... Uzaktan dinleyen de inanıyor. Palavracılıkda Muharrem İnce’nin üstüne artık kimse çıkamaz... Ankara’da mitingde iki milyon kişi varmış. Abovvvv. Palavranın daniskası...” ifadelerini kullandı.

ALANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞARAK HESAP YAPTI

Miting alanının fotoğrafını ve krokisini karşılaştıran Gökçek birtakım hesaplamalar yaparak alanda en fazla 50.000 kişinin olabileceğini söyledi.

MUHARREM İNCE İLE İLGİLİ ANKET YAYINLADI

Gökçek bununla da kalmayarak İnce ile ilgili çok tartışılacak bir anket yayınladı. Ankette “Ankara mitingi 40/50 bin kişi. Ama Sn İnçe 2 miyon diyor. Bu durumda Muharrem İnce İçin aşağıdakilerden hangi şıkkı tercih edersiniz” ifadelerini kullanarak takipçilerine sundu.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımları;


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Okuyucu Yorumları 54 yorum
SEN NEYİN DERDİNDESİN KOVULDUN HALA akp yaranıyorsun sen bittin melih bittin yer yok kendini yarandırmaya çalışma
SEN HANGI SIFATLA KONUSUYON ÜLKEYI YEMISSINIZ TB TV KANALLARI KATLAR YATLAR HIRDIZIN ÖNDE GIDENII
INCE SIZI INCE INCE KIYACAK HSIZLAR ORDUDUSU
ulan hangi kafayla bu beyin yoksunu boş adamı ankaranın başına seçtiniz be yuh olsun bu kamile oy verenlere.Yazık ankaraya yemin ediyorum
Bu hala ne konuşuyor.?
sen hala konuşuyomusun ya rezil, yalaka yüzsüz gökçek, ipini çekmişler senin kime yaranmaya çalışıyosun hala
Bir çoğuna göre bu adam gerizekalı ama benim görüşüm bilinçli hain
Sen bi sus kovuldun utanır insan. Akp kaybederse sebebi bu , bir insan bu kadar itici olamaz.
muharrem inceyi bırakta ankarayı parsel parsel kime sattın onu açıkla
şimdi İzmir eski seçim sonuçlarına baktım 1.264.540, seçmenlerin hepsinin gitme ihtimali nedir? asdkğasdkğ, bu chp ne oyunlar peşinde acaba?
melih bakan bırak abartsın.Ince sadece 23 Nisanda bakan olur.
Seen ilk once git kendi onurunu kurtar.popona tekme tanlari Hala destekliyosy.yuh karakterli biraz
kulağından tutulup atıldın seçildiğin koltuktan, hala kim bilir neler olduğu için böyle yalakalık yapılıyor... :)))
anket yapıyorum melih gökçek nasıl yakaladır a az yalaka b cok yalaka c ultra yalaka d süper lüks yalaka
Başkanlığı bıraktın Ankara nefes aldı; sosyal medyayı bıraksan da Twitter da rahat bir nefes alsa...
5 yıldır fetö ile kol kola olan chp ve zihniyeti, fetö medyasına operasyon düzenlendiğinde polise engel olmaya çalışan chp ve zihniyeti ve yanlış hatırlamıyorsam 6,7 chp vekili ile fetöyü ziyaret eden chp ve zihniyeti, vs. şeyler isterseniz bunları bir ağzınıza tıkın , birilerine bir şey demeden önce
zübük türk siyaseti böyle birisiyle karşılaşmadı henüz bu yaratığın tarifini yapmaya kelimeler yetmez
Belediye başkanlığından resmen kovuldun sen beceriksiz. Utanmadan sıkılmadan hala neyin peşindesin anlam veremiyorum.
bunada ne oluyorsa anlamadım ne millet vekili olacak nede başkan sananeki
Bu adamı neden kimse yargılamıyor ?
Sizden iyi palavracımı var Melih Gökçek hala utanmadan konuşuyorsunuz ülkeyi soydunuz bi almadığınız donumuz kaldı
güççük dilini yutmuşun ne laf diceni bilemiyorsun.
insanların aklıyla zekasıyla dalga geçmeyin yeterrrrrrrrrr
bunun kafa iyice gitmiş tüh hemen bi hocaya gösterin hatta fetoya gösterelim nede olsa eski kankası ne istedidi vermeyen hakket neyini vermiştin İ.MELİH GÖKÇE Bİ SÖLE LA
Cem yılmazı tek geçerim.o bırakırsa faworim sensin eski başkan
melih gökçek en azından sizin gibi zorla ve parayla miting meydanına adam toplamıyorlar
ULAN SEN NE ARSIZ UTANMAZ ARLANMAZ BİR YALAKA DALLAMASIN. RTE SENİ KOVUP KAPININ ÖNÜNE KOYDU. HALEN YALAKALIK YAPMAYA DEVAM EDİYORSUN.
yapma sn meliiiik gittin de kurtulamadık senden
satılmış bunun adı.
sayın muharrem ince bey sonunda birilerinin matematik ile bilimle konuşmasınıda sağlamış bulunmaktadır.. daha başkan olmadan bilim bas iş göstermeye başladı
korku bacağı sarmış Muharrem gelirse yandin Melih dua et kazanmasın veya çak
İNCE İNCE AT BUNDAN SONRA BAY MURTİ...
Sağol fıskiye başkan senin bu saçma sapan muhalefetin Ince nin oyunu arttırıyor:D
RTE bu milleti halk ekmek kuyruğundan kurtardı, sırf bunun için dönmem yolundan REİS , bazı chp zihniyeti veya solcu zihniyet , bizim refah seviyemizin artması mı sizi bu kadar kızdırıyor?
ince önce kendisini kıyımlasın katillerle ortaklık yapıyor başınıza gözünüze dursun ankara köydü şehir oldu bumu battı rahatlık batmıştır .
adam bilirdik senide.. eski fetocu
sana birileri dediki seninle işimiz bitti git evinde otur dedi anlaşılan senden evdekilerde sıkılmış susta bari birazcık kalmış itibarını bitirme
Ayıp ayıp kocaman adamsın yalan hele yalakalık hiç yakışıyor mu sana?? Düşündüm bir an, evet yakışıyormuş...
derdin ne senin melih gokcek ankara bataklik disari cik eserinle ovun arabalar evler isyerleri gunlerdir sular altinda yeni otobus diye aldigin egolar hergun biri kendiligindden yaniyor sen onlari anlat niye seni kovan adama hala yaltaklik yapmaya calisiyosun sen bittn giittin artik anla bunu
insanda biraz etik olur. ya insan değil ya da ahlaksız
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