Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

24 Haziran seçimleri öncesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"PALAVRANIN DANİSKASI"



Melih Gökçek Muharrem İnce’nin Ankara mitingindeki konuşmasından bir bölümü yayınlayarak “Adamcağız bir atıyor bir atıyor... Uzaktan dinleyen de inanıyor. Palavracılıkda Muharrem İnce’nin üstüne artık kimse çıkamaz... Ankara’da mitingde iki milyon kişi varmış. Abovvvv. Palavranın daniskası...” ifadelerini kullandı.

ALANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞARAK HESAP YAPTI



Miting alanının fotoğrafını ve krokisini karşılaştıran Gökçek birtakım hesaplamalar yaparak alanda en fazla 50.000 kişinin olabileceğini söyledi.

MUHARREM İNCE İLE İLGİLİ ANKET YAYINLADI



Gökçek bununla da kalmayarak İnce ile ilgili çok tartışılacak bir anket yayınladı. Ankette “Ankara mitingi 40/50 bin kişi. Ama Sn İnçe 2 miyon diyor. Bu durumda Muharrem İnce İçin aşağıdakilerden hangi şıkkı tercih edersiniz” ifadelerini kullanarak takipçilerine sundu.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımları;



1️⃣ADAMCAĞIZ BİR ATIYOR,

BİR ATIYOR...

UZAKTAN DİNLEYENDE İNANIYOR.

PALAVRACILIKDA MUHARREM İNCE’NİN ÜSTÜNE ARTIK KİMSE ÇIKAMAZ...

ANKARA’DA MİTİNGDE

İKİ MİLYON KİŞİ VARMIŞ..

ABOVVVVV

PALAVRANIN DANİSKASI... pic.twitter.com/8uOqu6Xvmv — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 22 Haziran 2018

2️⃣????ŞİMDİ SİZE

MİTİNG FOTOĞRAFINI VE YANINDA MEASURE MAP’DEN ÇIKARDIĞIM HARİTAYI ATIYORUM.

ALAN 10.000 METREKAREDEN KÜÇÜK.

OLMAZ AMA DİYELİM Kİ M2’YE 4 KİŞİ;

10.000 X 4 = 40.000 KİŞİ.

HADİ 10.000 KİŞİDE BENDEN İNCE’YE KIYAK.

ETTİ 50.000.

50.000 NİRE 2 MİLYON NİRE???????????????????? pic.twitter.com/OBfetgQTLZ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 22 Haziran 2018

3️⃣ŞİMDİ Bİ ANKET YAPALIM...

ANKARA MİTİNGİ 40/50 BİN KİŞİ..

AMA SN İNÇE 2 MİLYON DİYOR.

BU DURUMDA

MUHARREM İNCE İÇİN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİ ŞIKKI TERCİH EDERSİNİZ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 22 Haziran 2018

4️⃣İLK İKİ FOTOĞRAFA BAKIP, MUHARREM BEY İKİ MİLYON DEYİNCE BİZ DE

ABOVVVV DİYORUZ..????????

YUKARDAN BAKAN FOTOĞRAFA BAKINCA

KALABALIK 40/50 BİN...????????



SN İNCE ATARKEN LÜTFEN DESTEKLİ ATIN???????? pic.twitter.com/iapEwIYXGc — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 22 Haziran 2018



