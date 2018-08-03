Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye: CHP'de sana hayat yok, tek çözüm yeni parti kurman

Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'deki imza krizine değinirken CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de yeni parti kurması yönünde öneride bulundu.
İnce için 'Artık sana CHP'de hayat yok' diyen Gökçek, "Tek çözüm yeni parti kurman. Eğer siyasetten biraz anlıyorsam, ilk seçimde CHP'yi geçeceğine kalıbımı basarım..." ifadesini kullandı.
İşte Gökçek'in o mesajı;
"Sayın Muharrem İnce,
Benden söylemesi...
Demedi deme...
Bak aynı fırsat daha önce CHP içinde başkasının eline geçmişti, parti kursa yüzde 10'ları yakalayabilirdi. Kurmadı ön seçimle elediler. Kendisiyle yıllar sonrası konuştuğumda 'Melih sen söylemiştin, dinlemedik' demişti. Sayın İnce, muhalifiz ama, sen milli birisin. KK gibi birilerinin telkinleri ile siyaset yapmıyorsun. Artık CHP'de sana hayat yok. Tek çözüm yeni parti kurman. Eğer siyasetten biraz anlıyorsam, ilk seçimde CHP'yi geçeceğine kalıbımı basarım..."
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