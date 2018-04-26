HABER

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 16:15 | Son Güncelleme

Türkiye 24 Haziran seçimlerine kilitlendi. Art arda anketler düzenleniyor. Melih Gökçek de Twitter'dan kendi düzenlediği bir anketi paylaştı. Ama anket seçim anketlerinden biraz farklıydı. Gökçek, sosyal medya kullancılarına "Hangisi FETÖ'cü değil" diye sordu. Gökçek'in şıklarında ise Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Muharrem İnce vardı.

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

"Sosyal medya kullanıcılarının kanaati önemlidir" diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, takipçilerine "Hangisi FETÖ'cü değil" sorusunu sorarak anket yaptı.

Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Muharrem İnce'nin adlarını vererek hangisi 'FETÖ'cü değildir' diye sordu. Gökçek'in düzenlediği ankete çok kısa sürede büyük bir katılım oldu.

Sosyal medyada da tartışmalara neden olan anketi sona erdiren Gökçek, sonuçları "8 saatte 20689 kişi oy kullanmış.İşte cevap. Muharrem İnce FETO'culuktan beraat etmiş. Gerisi beraat etti mi taktiri size" şeklinde duyurdu.

1524730796-7a4149

HDP'den ittifak çağrısı: Bizsiz olmazHDP'den ittifak çağrısı: Bizsiz olmaz
Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı''Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri anket Melih Gökçek

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Kendisini de koysaydı ya!!!
Etrafındaki herkes fetöcü olduğu için anketi onlar cevapladı herhalde.
İlk önce sen kendine bir bak,nesin ne değilsin, ondan sonra diğerlerini sorgula
Hocam sizin işiniz gücünüz yok mu.? Siz oraya birde kendinizi koysaydınız bakalım ne olacaktı.? Bırakın artık birileriyle uğraşmayı, gündem de kalmak için bu kadar işin çivisi çıkarılmaz ki.. Neden bu koltukları bu kadar çok seviyorsunuz.? çok şey mi yaptığınıza inanıyorsunuz, Bakın yerinize geçen şahıs sizin 1 müdürünüzü bile yerinde bırakmadı, hepsinin istifasını istedi ve aldı, Yani anlayacağınız sizden hiç bir eser kalmadı. Kendinize başka uğraşlar bulup insanlık adına İYİ bir şeyler yapın artık bence. Boş boş işlerle uğraşıp oradan da bıyık altından gülmeyin...
yüzsüz soytarı halen kaşınıyor şu seçimi bi kaybedin hayatın kayacak i melih
Kendisi Marstan gelmiş gibi hareket ediyor.Ekranlarda ağladığı günleri unutmadık..Geri dön diye..
kendisini koysa yüzde yüz fetöcü çıkardı
Kendi adınıda koysaydın sonuç ne olurdu acaba?
Onu geçinde. Fetö elebaşıyla yan yana fotoğrafları olanlar,bu hasret,özlem bitsin diyenler fetöcü diye fişlenmiyor da.Tek bir fotoğrafı, beyanı olmayanları bu kadar kolay fişleyebiliyor.Ha birde bu ankara yalakası gökçek, defne joy foster'a şöyle twittler atmış. -Terbiyeni takın.Fethullah Gülen'e fetö diyemezsin.Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi.Lütfen özür dile. -Türkçe olimpiyatlarının gerçekleşmesinde bu büyük fikrin ana kahramanı fethullah gülen hoca efendimize şükranlarımı sunuyorum. diyor gökçek beyefendi. Şimdi hangisi fetöcü -Melih gökçek -Melih gökçek -Melih gökçek :)
Senin oldugun kesinde onları Allah bilir
Diğer Haberler
ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehidi binlerce kişi uğurladı

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.