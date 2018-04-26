Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

"Sosyal medya kullanıcılarının kanaati önemlidir" diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, takipçilerine "Hangisi FETÖ'cü değil" sorusunu sorarak anket yaptı.
Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Muharrem İnce'nin adlarını vererek hangisi 'FETÖ'cü değildir' diye sordu. Gökçek'in düzenlediği ankete çok kısa sürede büyük bir katılım oldu.
Sosyal medyada da tartışmalara neden olan anketi sona erdiren Gökçek, sonuçları "8 saatte 20689 kişi oy kullanmış.İşte cevap. Muharrem İnce FETO'culuktan beraat etmiş. Gerisi beraat etti mi taktiri size" şeklinde duyurdu.
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