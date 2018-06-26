Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

24 Haziran seçimlerine damga vuran anlardan biri de Muharrem İnce’nin gazeteci İsmail Küçükkaya’ya yazdığı mesajlar olmuştu. Seçimlerin olduğu gece açıklama yapması beklenen Muharrem İnce, seçim sonuçlarını İsmail Küçükkaya’ya mesajla ile değerlendirmiş ve ‘adam kazandı’ demişti. Küçükkaya bu mesajı canlı yayında paylaşmıştı.

Olay sonrası İsmail Küçükkaya hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Küçükkaya'ya tepki gösteren de oldu, destek çıkanda... İşte onlardan biri de Melih Gökçek'ti.

Gökçek Twitter'dan konuyla ilgili şu mesajı paylaştı:

İNCE'Yİ TEBRİK ETTİ

Gökçek İnce içinde "Bütün samimiyetimle Muharrem İnce'yi alkışlıyorum" dedi





