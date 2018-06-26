Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

24 Haziran seçimlerine damga vuran anlardan biri de Muharrem İnce’nin gazeteci İsmail Küçükkaya’ya yazdığı mesajlar olmuştu. Seçimlerin olduğu gece açıklama yapması beklenen Muharrem İnce, seçim sonuçlarını İsmail Küçükkaya’ya mesajla ile değerlendirmiş ve ‘adam kazandı’ demişti. Küçükkaya bu mesajı canlı yayında paylaşmıştı.
Olay sonrası İsmail Küçükkaya hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Küçükkaya'ya tepki gösteren de oldu, destek çıkanda... İşte onlardan biri de Melih Gökçek'ti.
Gökçek Twitter'dan konuyla ilgili şu mesajı paylaştı:
İNCE'Yİ TEBRİK ETTİ
Gökçek İnce içinde "Bütün samimiyetimle Muharrem İnce'yi alkışlıyorum" dedi
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim
Güney Kore'de kapatılan intikam pornosu sitesinin sahibi tutuklandı
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
Gördüğünüz anda hemen kaçın! Et yiyen örümcek Bilecik'in korkulu rüyası oldu
Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali
Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum