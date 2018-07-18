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Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 20:39 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından Muharrem İnce'nin kurultay için imzaları topladığını duyurdu.

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Gökçek, Muharrem İnce'nin kurultay için imzaları topladığını duyurarak, 'Alper Taşdelen bile imza attı, hadi sana güle güle sevgili Kılıçdaroğlu' ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in o tweeti:

hindistan


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Melih Gökçek CHP muharrem ince son dakika CHP tweeti

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ayıp ayıp, sen ağlayarak belediye başkanlığından giderken seni savunan yine kılıçdaroğlu olmuştu.
ankaranın yarısı üzerine tapulu melih gökçek.senin ve oğlunun fişinide bir gün çekerler.Allah büyüktür
Chp ile ilgilendigi kadar ankarayla ilgilenseydi görevinin başında kalırdı heralde :)
hay sana ne?Eli boş adam sanane CHP nin kurultayindan.Her şeye maydanoz olmasan seni azıcık unutsak bize bir fırsat vermiyorsun ki unutalim azıcık seni
işte siyasiler de bu kadar siyasi işte ! herkesten önce rakip parti veya karşı görüşten kişilere haber uçururlar. Biz de arkadaşımızla, yakınlarımızla siyasi kavga yaparız, onların hepsinin menfaatleri ortak, hepimiz kullanılıyoruz başka birşey değil...
YILLARDIR İÇİNDE KALMIŞ TVDE KILICDAROGLUNA REZİL OLUSUN
inanılır gibi değil .kendi gidişine üzülüp kahrolmuyor da konuştuğu kendisini ilgilendirmeyen konuları konuşuyor sayın i.melih
mikrofon önünde ceketli kravatlımı yaptı açıklamayı yoksa tvittırdan mı
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