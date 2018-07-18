Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Gökçek, Muharrem İnce'nin kurultay için imzaları topladığını duyurarak, 'Alper Taşdelen bile imza attı, hadi sana güle güle sevgili Kılıçdaroğlu' ifadelerini kullandı.
İşte Melih Gökçek'in o tweeti:
SEVGİLİ CHP’LİLER...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 18 Temmuz 2018
BİLİYORSUNUZ CHP’DE
ÖNEMLİ HABERLER
İLK BENDEN DUYULUR...
MUHARREM İNCE İMZALARI TAMAMLADI...
ALPER TAŞDELEN BİLE İMZA ATTI...
HADİ SANA GÜLE GÜLE
SEVGİLİ KILIÇDAROĞLU... pic.twitter.com/XUrwPiprsz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!
Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 8 yorum