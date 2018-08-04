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Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 23:17 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, 'Biliyorum samimi CHP'liler CHP'den ümidini kesti. Laf aramızda İnce diskalifiye olunca ben de ümidi kestim' dedi.

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

CHP'li muhaliflerin kurultay ümidinin bitmesinden sonra Melih Gökçek, Twitter hesabından Muharrem İnce ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

'İNCE DİSKALİFİYE OLUNCA...'

Gökçek yaptığı açıklamada, 'Biliyorum samimi CHP'liler CHP'den ümidini kesti. Laf aramızda İnce diskalifiye olunca ben de ümidi kestim. Ne yapmalı dersiniz?' ifadelerini kullandı.

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'CHP SEÇMENİ SANDIĞA GİTMEYECEK'

Gökeç ayırca CHP seçmeninin yerel seçimlerde sandığa gitmeyeceğini iddia ederek şu açıklamayı yaptı;

CHP seçmeni Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için yerel seçimlerde sandığa gitmeyip protesto edecekmiş...

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