Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

CHP'li muhaliflerin kurultay ümidinin bitmesinden sonra Melih Gökçek, Twitter hesabından Muharrem İnce ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
Gökçek yaptığı açıklamada, 'Biliyorum samimi CHP'liler CHP'den ümidini kesti. Laf aramızda İnce diskalifiye olunca ben de ümidi kestim. Ne yapmalı dersiniz?' ifadelerini kullandı.
Gökeç ayırca CHP seçmeninin yerel seçimlerde sandığa gitmeyeceğini iddia ederek şu açıklamayı yaptı;
CHP seçmeni Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için yerel seçimlerde sandığa gitmeyip protesto edecekmiş...
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