Melih Gökçek twitter'da isyan etti: Kesin bi pu...k var, yalan mı?

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, Türkiye'nin son günlerde yaşadığı dalgalı ekonomik gündemini twitter'dan ilginç bir benzetmeyle değerlendirdi.
Türkiye'yi futbol takımına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da o takımın başarılı teknik direktörüne benzeten Gökçek, şunları yazdı:
"BELA OLACAK DEYİP KÜME DÜŞÜRMÜŞLER"
BİRİSİ YENİ TAKIM KURMUŞ. ADAMIN TAKIMI A TAKIMINI YENMİŞ, B TAKIMINA 5 ATMIŞ, C TAKIMINI DARMADAĞIN ETMİŞ, AVARAJ MÜKEMMEL, PUAN HARİKA, TEKNİK DİREKTÖR SÜPER, TAHKİM KURULU TOPLANMIŞ, BU TAKIM BAŞA BELA OLACAK, TAKIMIN EKONOMİK DURUMU İYİ DEĞİL DEYİP KÜME DÜŞÜRMÜŞLER.
1️⃣BİRİSİ YENİ TAKIM KURMUŞ.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 25 Mayıs 2018
ADAMIN TAKIMI A TAKIMINI YENMİŞ,
B TAKIMINA 5 ATMIŞ,
C TAKIMINI DARMADAĞIN ETMİŞ,
AVARAJ MÜKEMMEL,
PUAN HARİKA,
TEKNİK DİREKTÖR SÜPER,
TAHKİM KURULU TOPLANMIŞ,
BU TAKIM BAŞA BELA OLACAK,
TAKIMIN EKONOMİK DURUMU İYİ DEĞİL DEYİP KÜME DÜŞÜRMÜŞLER.
"KESİN Bİ PU....K VAR. YALAN MI?"
TÜRKİYE, TURİZM REKOR KIRIYOR, İŞSİZLİK AZALMIŞ, İSTİHDAM ÇOĞALMIŞ, İHRACAT ARTMIŞ, BÜYÜME DE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ. TEKNİK DİREKTÖR DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR. GLOBAL TAHKİM KURULU TOPLANMIŞ. DOLARI YÜKSELTİN,TAKIMI KÜME DÜŞÜRÜN. BU TAHKİM KURULUNDA KESİN Bİ PU....K VAR. YALAN MI?
2️⃣TÜRKİYE,— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 25 Mayıs 2018
TURİZM REKOR KIRIYOR,
İŞSİZLİK AZALMIŞ,
İSTİHDAM ÇOĞALMIŞ,
İHRACAT ARTMIŞ,
BÜYÜME DE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ.
TEKNİK DİREKTÖR DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR.
GLOBAL TAHKİM KURULU TOPLANMIŞ.
DOLARI YÜKSELTİN,TAKIMI KÜME DÜŞÜRÜN.
BU TAHKİM KURULUNDA KESİN Bİ PU....K VAR.
YALAN MI?
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