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Melih Gökçek twitter'da isyan etti: Kesin bi pu...k var, yalan mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Melih Gökçek, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumla ilgili ilginç bir benzetme yaptı. Türkiye'yi büyük başarılarına rağmen küme düşürülen bir futbol takımına benzeten Gökçek "Bunda kesin bi pu...k var" dedi.

Melih Gökçek twitter'da isyan etti: Kesin bi pu...k var, yalan mı?

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, Türkiye'nin son günlerde yaşadığı dalgalı ekonomik gündemini twitter'dan ilginç bir benzetmeyle değerlendirdi.

Türkiye'yi futbol takımına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da o takımın başarılı teknik direktörüne benzeten Gökçek, şunları yazdı:

"BELA OLACAK DEYİP KÜME DÜŞÜRMÜŞLER"

BİRİSİ YENİ TAKIM KURMUŞ. ADAMIN TAKIMI A TAKIMINI YENMİŞ, B TAKIMINA 5 ATMIŞ, C TAKIMINI DARMADAĞIN ETMİŞ, AVARAJ MÜKEMMEL, PUAN HARİKA, TEKNİK DİREKTÖR SÜPER, TAHKİM KURULU TOPLANMIŞ, BU TAKIM BAŞA BELA OLACAK, TAKIMIN EKONOMİK DURUMU İYİ DEĞİL DEYİP KÜME DÜŞÜRMÜŞLER.

"KESİN Bİ PU....K VAR. YALAN MI?"

TÜRKİYE, TURİZM REKOR KIRIYOR, İŞSİZLİK AZALMIŞ, İSTİHDAM ÇOĞALMIŞ, İHRACAT ARTMIŞ, BÜYÜME DE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ. TEKNİK DİREKTÖR DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR. GLOBAL TAHKİM KURULU TOPLANMIŞ. DOLARI YÜKSELTİN,TAKIMI KÜME DÜŞÜRÜN. BU TAHKİM KURULUNDA KESİN Bİ PU....K VAR. YALAN MI?


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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Twitter ekonomi Ankara futbol

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
FETO ÜRÜNÜ BARZANİ ÇOCUĞU PAPA DOSTU HAÇLI KALINTILARINA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR
fetonun kuklası meralin peşinden giderekmi vatansever olucaksin vatansiz
@serdar_1981_alcym scim iiyi partine senni ps fetöcüler
@mustafa_kaptan_1982 Ne istedi vermeyen hep meraldi zaten. Dogruluk size ters yalan islemis kaniniza...
@serdar_1981_alcym fetönün kuklaları derken ? komik olmayın kukla kim herkes biliyor..Vatanınızı sevseydiniz güzel ülkemi fetöye peşkeş çektirmezdiniz
ya şu herifi haber yapmayin yalanci bu.
terbiyesiz herif
AYNEN SENİN GÖREVİNDEKİ GİBİ YA SENDE VE YADA SENİ ALANDA
BENCE SENDEDE İ .......LİK VARR
PARSELCİ BİR ŞEYLER DEMİŞ (BÜLENT ARINÇ DEMİŞTİ )
osmanlıspordan esınlenmış sılemıyo beynınden tuttuğu dal elınde kalıyor adamın..
ya birakin bu isleri hep bunlarla kandirdiniz zaten milleti he bi is var sanki dolar 2 tl idi de 5 oldu yeni siz geldiginizde 2 tl idi orasi dogru simdi bes oldu 2002 den beri bi is var zaten
yav he ya he. sen ilk önce ihalelerden indirdiğin katrilyonları getir
SENDE KÜME DÜŞÜRÜLDÜN İSTİFA ETMESEYDİN İÇERİ ATACAKLARDI FETÖ DEN YALAN MI?
yav he he .ülkenin içine ettiniz. büyük başarıymış. köprü yol yaptırdınız elin gavuruna , onu da vaadettiğimiz parayı kazanmazsanız biz zararınızı karşılayacağız dediniz, bir de onlara para ödüyorsunuz. hadi işinize . size oy yok. tamam
bu isşizi ne veriyorsunuz, çektirsin kenarda çaldıklarıyla oynasın
KİŞİ KENDİSİNDEN BİLİRMİŞ PUŞTLUĞU ZAMANIN DA SENDE ÇOK YAPTIN DEĞİL Mİ?
o p,,şlarıtları tespit edip kamu oyuyla mutlaka paylaşınki.vatandaşın cebine dadananın, hainlik yapanın cezasını halk versin..
biriniz ülkenin sende ankaranın ağzına ettin.ve hala utanmadan konuşuyorsunuz.
mamağın selinde boğul inşallah. herşeyde bi yorumu var susmasa olmuyor.
Melih harikalar diyarında...
Ağzına yakışanı söylemiş..
Hiç olmazsa suçunuzu örtmeye kalkmayın.Neyin başarısı.Dolar 4.75 tl kıçınız Şereflikoçhisar dan görünüyor.Utanmaz reziller
Sızin puştluklarınızı çekıyoruz
i.melih oğlum o kadar para yuttun, git hayatını yaşa, yeminlen karşı tarafa bir şey götüremezsin.
Bence AKP gidince bu adamın yediği naneler ortaya çıkacak yargılanacak o dan birden böyle konuşmaya başladı
osmanlısporuda dış güçler küme düşürdü galiba
türkiyeyi bu hale getirdiniz memleketi sata sata bitirdiniz fetöcü pislikler.
sen git paralarını harça boş ver gündemde kalmayı o kadar paran var
Senin verdiğin örnekle devam edeyim. Takım yöneticileri şikeye ve yolsuzluğa bulaşmışsa, takım kümeye de düşer puanları da silinir. Siz bütün şikecileri kulubun en üst yönetimlerinde görev verip sonra kandırıldık diyerek küme düşürülmekten kurtulamazsınız.
parsel parsel satanların eseri, şaşıracak bir şey yok.
Eğer gerçekten dürüstsen kesin bi pu...k var deyip arıyorsan ..! Aç youtubeyi melih ile hilmi arasında yaşanan diyalog var çok güzel tavsiye ederim doğalgaz borcunu protokolo bağlayalım ben bunu kullanırım diyorsun oda sana diyor şu petroyeril ruhsatına bi ayar çek,, ehhhhh eh fıskıyeler aşkına aman namazı kaçırmayalım tüyü bitmemiş yetim hakkı yeyip, emanete ihanet edip iki namaz kılıp umreye gittikmi her şey tamam sonra nasıl çıkarız YARADANın karşısına..!
bı sus artık bı sus
Ne dedin de doğru çıktı sayın Gökçek. Boş teneke gibi ötüyorsun. Seni şutladılar işte daha ne çırpınıp duruyorsun ?
Tekrar göze girmek için çok çabalıyorsun sayın eski başkan.
bunu dinleyen okuyan varmı hala
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