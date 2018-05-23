Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'da 'ABD'nin doları yükselttiğini' söylerken vatandaşların 24 Haziran'daki seçime kadar sabretmesini istedi. Gökçek ayrıca "24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca seyreyleyin gümbürtüyü. Dolar tepetaklak düşecek inşallah. O dolar tüccarlarının halini birlikte göreceğiz. Hele cumhurbaşkanımızı yüzde 55-60'la seçelim göreceksiniz sonuçları inşallah" diye yazdı.

Gökçek'in mesajları şöyle:





